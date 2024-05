El director de La Vuelta, sobre la propuesta de Salas para ser final de etapa: "Que no pierdan la esperanza"

El director de La Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, no cierra la puerta a la propuesta del Ayuntamiento de Salas para que la popular prueba deportiva recale en el concejo. El consistorio, en colaboración con el colectivo ciclista "Bikineros", ha diseñado un posible final de etapa ascendiendo los picos de El Viso y Aguión y la dirección de La Vuelta confirma que la propuesta "está en estudio".

Guillén, que ha visitado esta semana la comarca Oscos-Eo para participar en las actividades del programa educativo del instituto de Vegadeo, explicó a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA que La Vuelta tiene "una vocación constante y permanente, además de una gran necesidad de venir cada año a Asturias". No en vano, en la región se desarrollan las etapas de montaña referentes para la prueba ciclista. Admitió que reciben "muchas peticiones" de los municipios, pero lanzó un mensaje de aliento a los salenses: "Yo no perdería la esperanza".

Guillén explicó que obviamente este año no hay posibilidad alguna de incluir el paso por Salas ya que, como se anunció hace meses, los ascensos elegidos por La Vuelta serán el Cuitu Negro (que tendrá lugar el 1 de septiembre) y los Lagos de Covadonga (previstos para el 3 de septiembre). Sin embargo, no descarta que sea posible en ediciones venideras. "Todo el mundo sabe que La Vuelta es una carrera que mira al cielo y no al suelo y, por tanto, donde haya un puerto de montaña ahí tenemos que estar", afirmó Guillén.

El máximo responsable de esta popular competición ciclista expuso que La Vuelta estudia todas las propuestas que recibe y que, posteriormente, se ponen en común con el Principado para diseñar las etapas definitivas.

La propuesta concreta de Salas fue una etapa de 24 kilómetros encadenando las subidas a El Viso y el pico Aguión, puertos "muy disfrutones y con unas vistas impresionantes". El consistorio hizo la petición apoyado en un vídeo del colectivo "Bikineros", que acudieron al concejo para evaluar la idoneidad de estos itinerarios.

“Comparando las alturas del Pico Aguión con otros de la región que, años pasados, fueron etapa final de La Vuelta nos dimos cuenta de que no eran tan descabellado, para ser una de esas subidas no tan grandes pero igualmente atractivas. Pensamos en un itinerario que pasara antes por El Viso, porque son solo cuatro kilómetros, pero de subida importante”, señaló hace unos días el concejal salense de Turismo, Alejandro Bermúdez.