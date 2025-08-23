Transforma tu cuerpo y tu mente en una semana: el té Matcha es mucho más que una moda de Instagram

De un tiempo acá, el té Matcha se ha convertido en una bebida viral. Su color verde intenso forma parte ya del feed de toda influencer que se precie y también de cualquier persona de a pie.

Pero ¿cuáles son los beneficios de esta bebida de origen asiático? Alexandre Olmos, médico internista, explica cómo introducir este té en tu día a día puede cambiar desde tu mente a tu cuerpo.

"Esta bebida que ves aquí puede cambiar por completo tu vida en una semana. El té Matcha se ha utilizado durante siglos en Japón y con razón, ya que tiene múltiples beneficios a nivel de cuerpo y mente. Esto es lo que le va a pasar a tu cuerpo si tomas té matcha durante 7 días", explica el médico.

#energia #epigenetica #saludybienestar #bienestar ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos Esta bebida verde 🍵 puede cambiar tu vida en solo 7 días. El Matcha no es solo una moda de Instagram 📸, es una tradición japonesa milenaria que puede transformar tu cuerpo y mente en solo una semana. 💡 ¿Qué beneficios puedes esperar si lo tomas 7 días seguidos? ✅ Energía constante, sin altibajos. ⚡ ✅ Mayor enfoque y claridad mental. 🧠 ✅ Menos estrés y una sensación de calma. 🌟 ✅ Una desintoxicación natural que limpia tu cuerpo desde adentro. ✅ Y un poderoso “escudo antioxidante” que protege tus células y retrasa el envejecimiento. Si quieres más energía, menos estrés y un mejor bienestar general, el Matcha es para ti 🍵 ¡Pruébalo esta semana y cuéntame cómo te sientes! Sígueme para más consejos prácticos para transformar tu salud 💪. #matcha

"Primero de todo, vas a notar mayor energía, sin picos ni caídas.Gracias a la L-teanina y cafeína, vas a notar un gran cambio en tus niveles de concentración", cuenta.

"También va a mejorar tu estado de ánimo, es decir, va a reducir el estrés y hacer que te encuentres más relajado o relajada. Y hay dos efectos que puede que no notes, pero que seguro que van a ocurrir en tu cuerpo", añade.

"El primero de ellos, el efecto detox y detox. El segundo de ellos, un escudo antioxidante, que va a ayudar a que tu cuerpo pueda proteger sus células y retrase el envejecimiento", insiste el experto.