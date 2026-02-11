Cuenca, impactado por la afición del Sporting, habla de su vínculo con Adamuz: "Duele"

Andrés Cuenca fue presentado este miércoles en Mareo como nuevo futbolista del Sporting. El central cordobés, llegado en el mercado invernal en condición de cedido desde el FC Barcelona, estuvo acompañado por José Riestra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales. El jugador se encuentra ahora en pleno periodo de recuperación tras la lesión muscular que se produjo ante el Huesca y que le mantendrá fuera del equipo durante un plazo de en torno a cuatro semanas. “Supe que este era el lugar donde quería crecer”, señaló el futbolista, sin entrar a valorar si su futuro puede ser rojiblanco más allá de junio.

Bienvenida y mensaje del club

José Riestra le dio la bienvenida “oficial”, animándole para su pronta recuperación. “Vivimos momentos importantes antes de tu llegada. Platicamos de lo importante que era para tu carrera dar este paso, formar parte del fútbol profesional. La vida no es lo que sucede, sino cómo reacciona uno a las cosas que pasan. Nos toca afrontar este reto juntos, de la mano, para ponerte a tope y disfrutar de esas sensaciones en El Molinón”, señaló el presidente ejecutivo.

El recibimiento y la lesión

“Gracias por la confianza y por el trato que me han dado al llegar aquí. El Sporting es un club muy grande. Trataré de ayudar al equipo lo antes posible para conseguir los objetivos”, continuó Andrés Cuenca antes de valorar sus primeros días como rojiblanco y los retos futuros. “El recibimiento (en referencia al realizado por la afición en la previa del partido ante el Huesca) fue algo increíble, algo que no había vivido en mi carrera. Se me ponen los pelos de punta al recordar la entrada al campo. No tengo palabras. No había pensado en vivir algo así”, comentó sobre el partido del pasado domingo. “Fue una pena”, dijo de su lesión. “Estaba bien en el campo y disfrutando mucho. Son cosas que pasan en el fútbol. A recuperarse bien. Quiero volver lo antes posible”, añadió.

Apoyo del vestuario

“En lo físico estoy jodido, pero de eso uno se recupera. De lo anímico, tanto la gente que me rodea como el equipo, me están ayudando”, prosiguió el cordobés antes de hablar sobre su “padre deportivo”. “Brian (Oliván) se está portando conmigo de diez, tanto fuera como dentro del campo. Siempre ha estado preguntándome si necesitaba algo desde mi llegada. Es mi padre futbolístico”, resumió.

Cómo se produjo la rotura

Cuenca detalló que sufrió su lesión —rotura fibrilar en el isquio izquierdo— al realizar un despeje previo al que, finalmente, fue la antesala de su sustitución. “En ese despeje (con la izquierda, hacia la Tribunona) noté un poco… Pero con la adrenalina del partido no quise salirme. Luego, en la siguiente jugada, sí noté algo más gordo. Sé que a la próxima, con un pequeño pinchazo, tendré que salir. Quería seguir en el campo, con toda la ilusión con la que estaba…”, explicó.

El vídeo que le convenció

El último de los tres fichajes invernales también confesó que un vídeo enviado por el Sporting fue el que, con las negociaciones para su cesión en marcha, reforzó su idea de venir a Gijón. “Acababa de entrenar con el Barcelona y mi representante me envió un vídeo que le había mandado el Sporting. En él aparecía la ciudad de Gijón, El Molinón, su afición, sus recibimientos. Fue muy bonito. Tenía ganas de venir y supe que este sería el lugar donde quería crecer”, resumió. Fue entonces cuando se le preguntó por la posibilidad de ampliar su cesión más allá de junio. “¿Futuro? A ver qué pasa”.

El salto a Segunda y Mareo

Cuenca ha notado un salto importante de Segunda Federación, donde competía con el filial del Barcelona, a Segunda División. “El cambio lo noté ya el primer día de entrenamientos. La competencia ha subido mucho. Me han acogido muy bien. Me han dado mucha confianza para hacer mi juego y demostrar el jugador que soy. Hay un escalón bastante grande desde Segunda Federación”, reconoció. “El Barcelona es una de las mejores canteras del mundo, pero me han sorprendido aquí las instalaciones. Tienen unas instalaciones de diez, que muchos de Primera no tienen. A nivel de jugar, el nivel táctico cambia bastante. Borja me ha ayudado mucho”, continuó.

Perfil y objetivo

En cuanto a sus características, el andaluz se define como un futbolista “joven, tengo 18 años y estoy empezando. Soy un chico tranquilo, jugador de equipo. Si me toca el banquillo, apoyaré; si me toca jugar, aportaré. Al equipo lo veo en una dinámica buenísima. El ambiente en el vestuario es muy positivo. Nos vemos preparados para hacer cosas grandes. Estamos preparados para llevar al club donde se merece”, sentenció.

Recuerdo para Adamuz

Antes de vestirse de corto para hacerse las fotos oficiales, Cuenca tuvo un recuerdo para su pueblo natal, Adamuz, sacudido en las últimas semanas por el grave accidente ferroviario que segó la vida de 45 personas. “Es mi pueblo y me dolió ver a mi pueblo en esas circunstancias. No afectó a mi círculo cercano, pero duele que se dé a conocer por esta tragedia. Cosas de la vida, cosas que pasan”, concluyó.