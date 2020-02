El zasca de un participante de First Dates que le llevó a ser el más criticado en redes sociales

En programas como First Dates, en los que personas desconocidas van a buscar pareja si hay algo que se valora, como en casi todos los órdenes de la vida, es la sinceridad. Y sino que se lo digan a una de las parejas que esta semana protagonizaron una de las citas a ciegas del programa de Cuatro.



Durante un momento de la cita la chica le preguntó al chico cuál había sido el lugar más raro en el que el joven había mantenido relaciones sexuales. Él no lo dudó y se empezó a reir. "En una caseta", confesó. "Espero que no fuera de perro", añadió ella. "Sí, pero era grande", contestó el joven. Una de las anécdotas más celebradas en redes sociales en donde muchos aprovecharon para recordar también sus citas amorosas más extrañas. Y es que había para todos los gustos.



First Dates ha sido uno de los programas que más ha marcado la historia de Cuatro. No en vano el programa se estrenó casi por casualidad para tratar de levantar una franja difícil (en la que se competía con formatos tan asentados como El Hormiguero o El Intermedio) y finalmente el programa de citas logró tanto éxito y tanta fama que se llegaron incluso a emitir programas especiales en horario de máxima audiencia.





El programa base gran parte de su éxito en las redes sociales. De hecho es en Twitter (sobre todo) en donde más éxitos ha logrado este formato de Warner Bros Televisión . Cada díaEl interés que ha despertado el programa ha sido tal que incluso algunos medios de comunicación han tratado de colar a sus periodistas de investigación en el casting para cerciorarse si era verdad que los personajes que se presentanAl parecer todo es verdad, o al menos nadie ha conseguido comprobar que sea mentira. Aunque, como todo en la televisión, algo de adorno siempre hay.