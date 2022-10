Ana María Aldón ha confirmado la bomba, aunque era un secreto a voces. Desde que la diseñadora confirmara su ruptura con José Ortega Cano, muchos se preguntaban (y hasta le echaban en cara) que por qué seguían viviendo bajo el mismo techa. Ella, que tiene una respuesta para esto, confirma ahora que han dado un paso hacia adelante y han empezado a oficializar su ruptura a través del divorcio.

Es Emma García quien le pregunta al respecto a la colaboradora, pues esta semana se ha hablado mucho de ello: “Sí, estamos en ello, estamos viendo cómo nos vamos a organizar”, es la confirmación de Ana María y añade “ahora es el momento de hacerlo, y no cuando las cosas están en caliente”.

“La conversación ha sido tranquila, con respeto y muy bien porque los dos tenemos un objetivo común, que es lo más importante que tenemos en nuestras vidas y con lo que más cuidado hay que tener”, dice Ana María refiriéndose al hijo de ambos. “Teníamos que tener las cosas muy claras para dar el paso y ver de qué manera lo hacemos para que se perjudique lo menos posible a esta persona”.

Además, Aldón confirma que esta conversación les removió bastante a ambos: “Hubo emociones, hubo afecto (...). No tiene valor lo material, no hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño”, insiste ella durante su sincera charla con la presentadora de ‘Fiesta’.

Aurelio Manzano ha hablado con el torero: “Verbaliza la palabra divorcio. Me dice ‘nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así”. “Es dura la palabra”, dice ella, que se había negado a pronunciarla en voz alta hasta el momento. “Siempre he tratado de evitarla”, añade. En estos momentos, la colaboradora se muestra emocionada por el cierre de esta etapa.