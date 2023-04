Paz Padilla progresa adecuadamente. Pese a que hace unas semanas la gaditana afrontaba un bache, coincidiendo con la cancelación de "Déjate querer" y con su operación de cuerdas vocales, ahora todo parece irle mucho mejor. Al menos eso es lo que desprende a través de sus redes sociales, donde habitualmente comparte su día a día. Hoy, precisamente, ha hablando abiertamente sobre cómo está siendo su recuperación tras la intervención quirúrgica.

Los últimos meses, al menos en cuanto a lo laboral, han sido un tanto convulsos para Paz Padilla. El año pasado fue despedida de "Sálvame" tras los malos resultados de audiencia del programa y después de que hiciese unas controvertidas declaraciones sobre la efectividad de las vacunas contra el covid.

Tras unos meses alejada del "prime time" de la pequeña pantalla, Telecinco volvió a confiar en ella este invierno dándole "Déjate querer", un "talk-show" en el que famosos y anónimos se reencontraban con seres queridos.

Si bien, la ilusión que desprendía Paz Padilla con el nuevo proyecto no se contagió a la audiencia. "Déjate querer" no cosechó buenos datos de audiencia, y solo unas semanas después de su estreno Telecinco anunció su cancelación.

Casi coincidiendo con el fin de las emisiones del programa, que se emitía en "prime time" los sábados, Paz Padilla anunció que se sometía a una operación quirúrgica de las cuerdas vocales. Esta intervención le obligó a frenar su gira de "El humor de mi vida".

Precisamente, esta semana ha regresado a las tablas, ya plenamente recuperada de su paso por el quirófano. Y sobre ello ha hablado hoy a través de las redes sociales. "Una cosa muy importante que yo no sabía, y es que la voz es una de las partes que más está relacionada con la parte emocional. Una de las cosas que me dijo Pablo (su médico) cuando me estaba recuperando era: 'Por favor, no llores'. Si lloras vas a forzar las cuerdas vocales y puedes perjudicarte", afirmó la polifacética artista.

Asimismo, Paz Padilla anunció que hoy comenzaba sus clases de logopedia, como parte de esa recuperación. "No tienes que ser artista para tener problemas en las cuerdas vocales. También profesores o personas con problemas de oído, que acaban gritando, los padecen", dijo sobre su dolencia.