Cuando me siento triste o desilusionado por ciertas cosas siempre suele aparecer algún amigo o conocido que trata de quitarle hierro a mi estado anímico. La verdad es que no sé de quién lo heredé pero me traiciona el hablar claro y no esconderme (lo cual no quiere decir que deje de ser prudente), a pesar de que mis palabras no gusten demasiado a algunos de los que me escuchan. Para las personas que tengo más cerca hay algo que me ha perjudicado con cierta frecuencia. Se podría resumir en algo así como desnudarme sin quitarme la ropa o lo que es lo mismo, decir lo que pienso llamando a las cosas por su nombre, siempre con educación y sin perder las formas.

Esta semana estoy muy triste. Prácticamente hundido y con la moral por los suelos. Como dicen ahora es una semana de auténtico ‘bajón’ que casi impide a estar con ustedes en este encuentro semanal que ya dura veintidós domingos. De hecho no estoy en Villaviciosa y ni tan siquiera en Asturias. Escribo esto desde Córdoba, la ciudad del Califato, la ciudad de La Mezquita, en donde me encuentro para acompañar a Claudia y Alfonso en su enlace matrimonial. De él no digo nada salvo que no me gusta su barba. Pero sí de ella. Es una preciosa moza andaluza hija de un matrimonio amigo y muy querido a quién conocí hace casi diez años grabando el Rallye Sierra Morena 2014. Una pareja que todos los años viene a Asturias, a San Martin del Mar, tres o cuatro veces por lo menos. Jesús Camargo y Rafi Capilla se enamoraron de nuestra tierra; se enamoraron hasta las trancas de Villaviciosa de Asturias y eso a pesar de que ellos tienen su Villaviciosa de Córdoba a sólo 48 kilómetros de la capital. Aficionados a los rallyes, ambos eran comisarios técnicos de la F.A.A., la Federación Andaluza de Automovilismo y desde el primer momento, “encajamos” a la perfección. En estos días y a raíz de los tristes acontecimientos acaecidos en nuestro deporte, compartimos el pesar por la pérdida de nuestros amigos accidentados en plena competición. Antes que nada quiero pedirles disculpas por apartarme hoy de temas y aspectos relativos a la Villa y su entorno al tiempo que espero ser capaz de transmitirles con total seriedad, el sentimiento y honda tristeza que como apasionado por los rallyes en los que he trabajado 40 años, nos está tocando vivir a cuantos sienten lo mismo que yo por las carreras. Como crudo resumen digamos que, en sólo nueve días, tres pilotos y un copiloto han perdido la vida. La primera tragedia se produce el trece de Abril en Croacia, cuando el piloto irlandés CRAIG BREEN, oficial de la marca Hyundai en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), se sale de la carretera y resulta golpeado por una barandilla de madera que entra por su ventana. Su copiloto, afortunadamente, resulta ileso… Dos días después el drama llega a Asturias. Durante la disputa del 42 Rallye Villa de Tineo el piloto de Grado JULIO CÉSAR CASTRILLO sufre un infarto (tal y como dictaminó la autopsia), desplomándose sobre el volante con el pie en el acelerador cuando circulaban por una recta muy rápida. Todo apunta a que su copiloto FCO. JAVIER ÁLVAREZ intentó por todos los medios detener el vehículo con el freno de mano sin conseguirlo. El coche se salió hacia la derecha impactando contra uno o varios árboles en una zona boscosa. Poco después también fallecía. El tercer accidente mortal -y ojalá sea el último de esta temporada maldita- se produjo el pasado sábado 22 en tierras abulenses. El piloto y preparador de coches DAVID LÓPEZ TOMICO copilotado por la extremeña NATALIA RÍOS pierde el control de su Fiat Abarth Grande y cae por una ladera de 50 metros. Inútiles resultan todos los intentos de reanimación en los que participan junto a bomberos y sanitarios, Alberto García y Gacel Sánchez, equipo asturiano que salía a continuación del coche accidentado. NATALIA es evacuada con fracturas en brazo y pierna consideradas de carácter leve. Lógica y personalmente al mundialista Craig Breen no le conocía pero sí a todos los demás. Con Julio César hablé hace años en un Rallysprint Villa de la Sidra, de Nava. A Javi le grabé por vez primera en 1989 cuando solo tenía 11 años y era “mecánico” en el equipo de asistencia del Seat Marbella que pilotaba su padre, Javier Álvarez, con quien me fundí en un abrazo eterno al día siguiente del accidente en el Tanatorio Los Arenales, de Oviedo… Y con respecto a David sólo puedo decir que, como ‘los Álvarez’, formaba parte de una familia totalmente racing además de enamorada de Asturias en donde tienen cientos de amigos. Para que se hagan a la idea de lo duro que está siendo todo esto, en el rallysprint de la provincia de Ávila, aparte de David, también participaban su esposa Rebeca del Pozo (copilotando en un Renault Clío), y también su hijo David López del Pozo a los mandos de un Seat Marbella que es súper conocido en toda España. Andrea su otra hija, les esperaba en meta con la intendencia; con el agua y los bocadillos. No cabe duda de que este deporte acarrea riesgo y eso lo saben todos aquellos que lo practican. Los accidentes (graves o no), pueden ocurrir en cualquier momento. Está claro que tenemos marcado el destino y que este no depende de nosotros. Pero también quería transmitirles que dentro de la tristeza que me invade y sabiendo que soy de lágrima fácil, en esta ocasión no he llorado tanto como creía, tal vez, por asumir que todo ha sido un cúmulo de infortunios en un muy corto período de tiempo. Además ello se refuerza porque BREEN, CASTRILLO, ÁLVAREZ y TOMICO, eran pilotos y copilotos profesionales, de plena garantía y con una gran experiencia. Tal vez por ello los habituales “carroñeros” que sacan rédito con esos titulares dramáticos de los accidentes en los rallyes (en muchos casos sin saber ni lo que es un rallye), esta vez se han contenido y no se han pasado mucho de la raya. No obstante y para ir acabando, creo que debo ir un poco más allá y seguir diciendo lo que pienso: En estos días han sido tantas las pruebas de amor, cariño, unión y pasión por nuestro deporte que, de un plumazo, hemos cortado las alas a muchos que escriben barbaridades y que publican fotos y videos sin saber el daño que causan a las familias de los heridos y fallecidos. Lejos de nuestras fronteras la marca Hyundai, todos los equipos y el mundial de rallyes en general rindieron un sentido tributo al piloto irlandés CRAIG BREEN que nos ha dejado con sólo 33 años teniendo un futuro espléndido por delante. Las multitudes concentradas en los funerales de JULIO CÉSAR CASTRILLO (50), y de JAVI ÁLVAREZ (46), nos conmovieron a todos, amantes o no de nuestro deporte. Una carta de amor como la de Belinda, la esposa de Javier y las palabras de Noelia su hermana (“era un campeón en la vida y en la carretera”), tuvieron nuestros ojos vidriosos en muchos instantes… A Javi le hizo un homenaje su propio hijo Adrián, copilotando una semana después de la tragedia al gran Roberto Solís que había sido piloto del padre del crío en el equipo oficial Peugeot. Y qué decir de la multitudinaria despedida en Ávila a DAVID LÓPEZ TOMICO arropado por una inmensa caravana de coches de competición hasta su última morada con la entereza de su esposa Rebeca y de sus hijos que acompañaron a su esposo y padre en dos coches de rallye tras el féretro… Hemos perdido a cuatro luchadores. A cuatro héroes. Pero -y aunque sea duro para sus familiares y amigos- creo que esta vez hemos ganado a los “malos” con el ejemplo dado, la seriedad, el respeto y la rabia contenida que todos hemos mostrado por ellos, porque eran personas muy queridas y con unas familias maravillosas que están destrozadas. Gracias a la Escudería Villa de Tineo y a la Escudería Gredos. Todo nuestro ánimo. Y también a cuantos dieron lo mejor de sí tratando de conseguir milagros imposibles. A la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA), y a su presidente Carlos Márquez que, ha retirado el número 8 de todas las pruebas que se disputen en Asturias este año como homenaje a Julio César y Javier. El automovilismo ha demostrado su fuerza y unión ante la adversidad, la mala suerte y la tristeza provocada en esos nueve días que jamás deberían repetirse. A estos cuatro deportistas se le ha ido la vida en un suspiro y todos lloramos su ausencia. Descansad en paz.