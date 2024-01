Que la zona rural no sea la hermana pobre del municipio

"Me gustaría que la zona rural de Oviedo no siguiese siendo la hermana pobre del municipio. Que llegue la fibra óptica, que las carreteras no tengan baches y que los niños puedan ir al colegio en transporte público. La ciudad está preciosa y me encanta pasear por sus calles, pero eso no es incompatible con darle a la zona rural la inversión que necesita".

Eva Sánchez - Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos