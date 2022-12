Demoledor informe contra el acceso desde Onís a los Picos: "Favorecerá el furtivismo"

El nuevo acceso al parque nacional desde Onís no hace falta, favorecerá el furtivismo, generará aún más tráfico de ciclistas y dejará la puerta abierta a que en el futuro se convierta en otro acceso rodado más a los Lagos de Covadonga. Son las conclusiones del informe del comité técnico del parque nacional de los Picos de Europa, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Pese a ese informe desfavorable, la nueva pista recibió "luz verde" del patronato este miércoles en Camaleño (Cantabria). El camino será solo de uso ganadero, según el alcalde ódiense, José Manuel Abeledo. Los ganaderos aplauden la decisión del patronato; los ecologistas, la critican duramente.

El informe, elaborado por biólogos, guardas y el codirector del parque, Rodrigo Suárez Robledano, comienza señalando que, como "criterio de partida, no procede autorizar la construcción del camino" entre la vega de las Mantegas y la Llomba Cangas, pasando por la majada de Belbín, y que enlazará con la pista que conduce a los Lagos. El comité detalla las razones. La primera, que dará acceso "a una zona que ya lo tiene, sin un gran beneficio de tiempo y, desde luego, no de seguridad, para los posibles usuarios del mismo". Resalta además que es "criterio fundamental" en un parque nacional que "no procede habilitar nuevos accesos a un ámbito que ya lo tiene".

Hay más razones: "Se abriría un nuevo acceso que, por muchas manifestaciones que ahora se hagan de limitación de tipo de usuarios, de restricción en el número de los mismos y en el tipo de vehículos que utilizarán, se sabe de dónde se viene pero no a dónde se llegará, pudiendo derivar con facilidad en un nuevo acceso rodado a los Lagos de Covadonga, ámbito de acceso regulado, lo que va en contra de los principios (limitación de masificaciones) que establece el propio documento con el que pretende ampararse este nuevo acceso, el Plan de Excelencia Turística del Concejo de Onís".

Los ganaderos creen que la pista, lejos de provocar impacto, ayudará "a no erosionar la campera"

"Además, ha de considerarse que sería un nuevo acceso posible para la práctica del furtivismo, para el acceso al entorno de los jaulones de aclimatación de los pollos de quebrantahuesos del plan de reintroducción de la especie en los Picos de Europa… y todo ello debiendo considerar las dificultades de vigilancia y posibilidad de control que manifiesta el guarda mayor en su informe", añade el comité.

Revela asimismo la existencia de un escrito con quejas de los profesionales vinculados al plan de transporte a los Lagos (taxistas y conductores de autobús) por los problemas de seguridad que provoca el intenso tráfico de vehículos y ciclistas en la carretera de los Lagos. Una de as reivindicaciones de los profesionales es "que se impida o regule fuertemente la circulación de bicicletas" en esa carretera CO-4, que sería, precisamente "la salida natural de los nuevos usuarios para los que solicita en su escrito el Ayuntamiento que se abra este nuevo vial", indica el informe. Todos estos motivos llevaron al comité a proponer al patronato u a la comisión de gestión del parque que emitieran informes negativos.

La aprobación del nuevo acceso ha provocado la protesta de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, que ha traslado al Ministerio de Medio Ambiente y al codirector del parque en Asturias su "total oposición" a la autorización de la nueva pista, contra los argumentos del comité técnico, que considera "adecuados".

"Esta pista, que el Ayuntamiento de Onís lleva años reclamando para permitir el paso de vehículos con turistas hasta los Lagos, es un nuevo disparate que no podemos permitir en un parque nacional por el severo impacto que tiene en una zona natural como es esta", destaca la Coordinadora, que augura que la "importante masificación" que lleva años denunciando "se agravaría con este nuevo acceso rodado incontrolable". Además, implicará "una nueva perdida de naturalidad de un espacio, que cada vez se ve mas colonizado por vehículos, con el riesgo que supone para el medio".

Los ganaderos, por el contrario, aplauden la decisión del patronato. Uno de los patronos, Benedicto Rojo, es también el portavoz de los ganaderos de Onís. Opina que la pista es "necesaria", y dice que los ganaderos son "los primeros interesados en que sea de uso restringido y que no se convierta en una romería". Asegura que la pista dará servicio a los 30 profesionales onienses con ganado en el parque nacional y a los propietarios de varias cabañas. A todos ellos les evitará dar un largo rodeo de 50 kilómetros ida y vuelta para acceder a la majada de Belbín por la carretera de los Lagos. Un rodeo que en épocas vacacionales puede suponer más de una hora de viaje por el intenso tráfico que existe en la carretera de los Lagos.

El ganadero sostiene que la pista, lejos de provocar impacto, ayudará a no erosionar la campera: "Como habrá poco tráfico solo quedarán marcadas las rodadas", augura. Cree que ayudará a evitar la desaparición del queso de Gamonéu del puerto. "Está bien que pongan algo de dinero para llenar la España vaciada", concluye Rojo.