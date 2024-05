María José Platero, el corazón de Unicef: "Seguiremos la senda que nos abrió"

Con la guardia baja y totalmente por sorpresa. Así fue como pillaron ayer a María José Platero, presidenta de Unicef Asturias hasta el pasado mes de febrero, cuando Nacho Calviño se puso a los mandos del barco. Una treintena de personas se dieron cita en el restaurante del campo de golf de La Morgal (Llanera) para homenajear los ocho años que Platero ha estado al frente de la organización en el Principado, el máximo que un presidente puede ocupar el cargo según indican sus estatutos.

Asistentes al homenaje posan en el exterior del restaurante junto a la ex presidenta de Unicef Asturias, novena por la derecha en la fila de arriba. | Luisma Murias / Carla Vega

La que ha sido la primera presidenta de Unicef Asturias acudió a la cita creyendo que se encontraría con unos amigos y lo que había esperándole era toda una comitiva conformada por la junta directiva de la asociación al completo, miembros de la sociedad civil que tienen relación con Unicef, políticos y por supuesto familiares y amigos.

No faltaron rostros conocidos. Entre otros, Marcos Niño, director general de Reto Demográfico. También César Álvarez y Amparo Antuña, alcaldes de Vegadeo y Noreña respectivamente. Tampoco se perdió la cita hermano de la homenajeada, Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán, empresa fundada por el abuelo de ambos.

Haciendo balance de estos ocho años, Platero dijo sentirse "muy orgullosa y contenta de todo lo que hemos conseguido". Unos logros que atribuye a todo su equipo. "No hubiésemos conseguido nada sin la aportación de todos, por eso siempre digo que no es labor de uno", explicó. Y es que esta sensación de trabajo bien hecho casa con los méritos alcanzados.

Desde que María José Platero entró a la presidencia de Unicef en 2016 la cantidad de Ciudades Amigas de la Infancia pasó de 16 a 43, siendo Asturias líder a nivel nacional. También se creó el Foro Joven, único en España, que permite que una vez cumplida la mayoría de edad, momento en el que los jóvenes han de abandonar los grupos de participación, puedan seguir colaborando. Pero no solo eso, sino que dos de sus miembros, Luis Cortina y Claudia Becedóniz, forman parte del comité regional. "Hay que dar continuidad a los jóvenes, apoyarlos y escucharlos. Siempre se dice que son el futuro, pero no, son el presente", afirmó rotunda la ex presidenta. "La juventud asturiana es muy participativa, tienen muchas ganas de ser escuchados y es que es un gusto oírles. Estoy segura que en el futuro les veremos destacando en muchos ámbitos", añadió. Y mientras María José Platero se deshacía en palabras de agradecimiento a quienes le han acompañado en este camino, ellos hacían lo propio con ella. Nacho Calviño ve en Platero el camino a seguir. "Sucederla en el cargo es todo un honor, y solo tengo buenas palabras para ella. Es una persona muy humilde que ha hecho que nuestro programa sea la envidia de todo el país, y seguiremos la senda que ella nos abrió. Trataré de seguir su papel, ya que su buena mano se refleja hoy en todos los que estamos aquí de tantas esferas diferentes", aseguró el actual presidente.

En la misma línea opinó Pablo Suárez, coordinador de Unicef Asturias. Se encargó de organizar el homenaje, y no le cabe duda de que la respuesta de los invitados fue el reflejo del buen trabajo de la ex presidenta. "Se ha invitado a gente que durante mucho tiempo ha tenido relación con ella, para reconocer su trabajo y todo lo que ha hecho por la infancia en Asturias. Hay gente que no ha podido acudir, pero la predisposición se tuvo desde el primer momento. Incluso hay gente que, sin saber fecha ni hora, ya nos decía de antemano que por supuesto estarían aquí", aseguró Suárez.

Una vez sentados a la mesa, los comensales brindaron por la homenajeada, que recibió varios presentes conmemorativos de esta cita. También se proyectó un vídeo resumen de sus ocho años como presidenta, una forma más no solo de agradecer sus pasos, sino también de inspirar a quienes le siguen y guiarles por el mismo camino de éxitos.

