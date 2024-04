IU niega el cambio de postura sobre la quema del CSR que le afea toda la oposición

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, pidió el martes un "debate sereno y sosegado" para evaluar la quema del Combustible Sólido Recuperado (CSR) que sale de la nueva planta de clasificación de basura de Cogersa y volvió a comprobar que el asunto quema. La apertura a la reflexión no es un cambio de postura a los ojos de IU, pero en la oposición hay quien piensa que sí, y que su criterio se reafirma después de oír que el líder de la coalición en Asturias, tradicionalmente enemiga de la incineración, pide un análisis colectivo y pausado sobre las emisiones y una obtención exhaustiva de pruebas acerca de los perjuicios que tendría incinerar el combustible y hacerlo en la térmica mierense de la Pereda...

No hay viraje, aducen fuentes de IU, o no al menos respecto a lo que el Consejero y otros dirigentes de la organización han defendido desde que hace algunos meses Cogersa y el Principado optaron por sacar a licitación la gestión del CSR que se produce en Serín previo pago de dieciséis millones de euros. Aquel concurso, que quedó desierto, y las dudas que generaba el pago por la valorización externalizada abrieron una reflexión en la coalición, donde aún no hay postura oficial adoptada orgánicamente pero sí dirigentes partidarios de incluir en el debate las implicaciones de una incineración que antes se rechazaba de plano. Se aclara que quemar CSR "no es quemar basura", que el debate amplio –con ecologistas, vecinos, expertos...– lleva muchos años pendiente y que usar para estos propósitos la Pereda sólo se asumiría si después esa reflexión colectiva "lo acepta políticamente el Ayuntamiento de Mieres", donde ahora gobierna IU y rechaza esta posibilidad.

No convencen a la oposición, que ve a los socios del Gobierno inclinados juntos hacia la incineración y los dejan solos con la puerta abierta al debate. Del PP y Foro a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, la oposición interpretaba ayer casi en pleno que IU gira. Para Rafael Alonso, diputado del PP, "las declaraciones del consejero Zapico responden a un conflicto interno con sus compañeros de Mieres y son el reconocimiento de un fracaso en la gestión del CSR. Ellos apostaron por la valorización química, que es inviable, y ahora han cambiado de posición y apuestan por la incineración como solución". El parlamentario recuerda la histórica oposición de IU a esta alternativa, entrevé un pacto para dar de paso las pretensiones del PSOE, que siempre la tuvo en sus planes, y concluye que "ahora, como nos temíamos, vamos a tener una incineradora por la puerta de atrás".

Gonzalo Centeno, diputado de Vox, observa pruebas de que los socios del Gobierno de coalición "no saben qué hacer" con el combustible que produce Cogersa y que "se ha demostrado que no tiene salida en el mercado por su bajo poder calorífico". Su conclusión vaticina que "al final habrá que quemarlo en las plantas de Hunosa que todavía quedan en pie. Entre medias" habrán quedado "sesenta millones de inversión en la ‘plantona’ y quince anual en mantenimiento con cargo a los contribuyentes".

A la izquierda, mientras tanto, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé acepta la conveniencia del "debate sosegado" que propone Zapico siempre que el orden del día "excluya la incineración. Lamentablemente", resalta, "estamos viendo un cambio en la posición de Convocatoria-IU en lo referente a este último punto. Hasta ahora habían compartido con nosotras el rechazo absoluto a la incineración por su impacto en el medio ambiente y la salud de las personas, pero su postura actual nos inquieta y nos decepciona". "Lo que pretende Zapico, va más allá el diputado y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, "no es abrir un debate en relación al posible uso del CSR, sino justificar su cambio de postura en relación con la incineración de basura. Desde Foro en ningún caso vamos a permitir que en la térmica de la Pereda se haga una incineradora por la puerta de atrás".

Del lado de IU, como ha quedado acreditado, sólo está el PSOE. La portavoz socialista, Dolores Carcedo, se remite a la proposición no de ley que ellos y sus socios llevaron al pleno de la Junta de hace dos semanas –aprobada con sus votos y el de Foro y la abstención del PP– y en la que "hacemos referencia", resalta, "a que la gestión de este combustible tiene que ser objeto de un debate técnico, medioambiental y social y a que la elaboración del nuevo Plan Integrado de Residuos 2025-2030 debe contar con la más amplia participación, articulada a través de Cogersa".

