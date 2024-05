La concertada rechaza la propuesta de Educación de mantenimiento del empleo

"La Consejería no ha valorado ninguna de las propuestas que presentamos los sindicatos. Es absolutamente decepcionante". Los sindicatos de la enseñanza concertada (OTECAS, USO y FSIE) han mostrado su rechazo ante la propuesta de la Consejería de Educación para la mejora de la calidad educativa y el mantenimiento del empleo. Según indicaron, la administración no tuvo en cuenta sus propuestas, las cuáles volverán a presentar el próximo lunes 13, fecha señalada por la Consejería para sus alegaciones.

José Manuel Cueto, de OTECAS, señaló que la Consejería "no ha atendido ninguna de nuestras propuestas", más allá de la destinada a reservar horas para labores de dirección, las cuales calificó como "irrisorias". "Es inviable que un centro asuma las labores de dirección con dos horas semanales".

Respecto al resto de propuestas planteadas por los sindicatos, Cueto indicó que la intención "es volver a presentarlas de nuevo" el próximo lunes "ya que no las han tenido en cuenta".

Entre ellas, explica el representante sindical, está la rebaja de la ratio a 20 alumnos por aula y el aumento de profesorado para evitar que los centros concertados se vean obligados a no ofertar asignaturas optativas por la escasez de docentes. "Tenemos una de las ratios más bajas de España", advierte Cueto.

En otro apartado, además, señalaron la jubilación parcial y la propuesta de contratos relevos. Pilar Méndez, de FSIE, indicó que dicha propuesta se presentó con estimaciones presupuestarias "para mostrar que es más rentable esa medida que asumir indemnizaciones por despido", pero que "no recibimos respuesta, simplemente no se valoró". "Nos sorprende la actitud de la administración. Si no abren mesas de negociación, no descartamos ninguna medida", señaló Méndez.

Gonzalo Menéndez, de USO, criticó que la Consejería muestre una actitud por la que el profesor de enseñanza concertada "parece de segunda clase". "Hay un desfase terrible en comparación con los centros públicos. Entendemos que la administración tiene muchos frentes abiertos, pero la enseñanza concertada no puede seguir en un cajón".