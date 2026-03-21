Los bosques, un motor esencial para la prosperidad económica

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Mediante esta celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia al respecto.

En esta ocasión, "Bosques y economías" es el tema del Día Internacional de los Bosques de 2026, que celebra el papel esencial de los bosques como motor de la prosperidad económica.

La dependencia de los recursos naturales en el contexto internacional es un fenómeno complejo. La extracción intensiva de recursos naturales, como combustibles fósiles y minerales, ha generado una gran inestabilidad económica y política a nivel global. Es por tanto fundamental, asegurar la gestión sostenible y la diversificación económica para evitar la dependencia excesiva. En este sentido, avanzar hacia una bioeconomía sostenible, es optar por soluciones basadas en la naturaleza, como los productos forestales, en sustitución de materiales intensivos en carbono, al mismo tiempo que se generan nuevas oportunidades económicas.

La gestión forestal debería dar, en tanto sea rentable y sostenible, económica y ecológicamente, combinaciones de bienes y servicios para las naciones y para las poblaciones locales. Para ello, se debe promover que a través de la selvicultura multifuncional se logre un equilibrio entre las distintas necesidades de la sociedad (generaciones presentes y futuras).

Troncos apilados / Cedida a LNE

Tal y como define la Estrategia Europea de Bioeconomía, la bioeconomía abarca todos los sectores y sistemas basados en recursos biológicos (animales, plantas, microorganismos y biomasa derivada, incluidos los residuos orgánicos). Es decir, que dentro de esta cadena de valor se incluyen los ecosistemas terrestres y marinos, los sectores productivos primarios que se valen de recursos biológicos (pesca, agricultura, silvicultura y acuicultura) y el resto de los sectores económicos y las industrias que emplean procesos y materias primas biológicas (p.ej. piensos o alimentos), la generación de energía o la prestación de servicios. Del mismo modo, gran parte de los residuos y subproductos generados por estos sectores durante el cultivo, la actividad forestal o productiva, son susceptibles de revalorización dentro de la cadena de valor, tratándose de potenciales materias primas para la obtención de bioproductos y la generación de bioenergía.

A todo ello, el reciente Pacto por el Medio Rural en Asturias, recoge una serie de líneas de actuación que incluye la elaboración y validación de nuevos modelos selvícolas adaptados a la realidad actual, especialmente orientados a especies y aprovechamientos con potencial de desarrollo económico y que no sean degradantes con el medio natural. También se plantean medidas estratégicas para redefinir la relación entre la prevención, cuidado y resiliencia del monte, así como la diversificación de sus usos (micología, frutos silvestres, resinas, biomasa etc…) como vías de complementariedad económica y adaptación climática, generando empleo en el medio rural. Y a su vez, deja constancia de la inminente reforma del marco jurídico forestal del Principado de Asturias, para lo que se estima prioritaria la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Asturias 2027-2041, la reforma de la Ley 3/2004 de Montes del Principado de Asturias y el desarrollo de nuevas figuras jurídicas de gestión compartida. De esta forma, se busca integrar cuestiones emergentes vinculadas al cambio climático, la bioeconomía, la gestión comunal, la certificación forestal, la movilización de biomasa, los nuevos mercados ambientales (sumideros de carbono, servicios ecosistémicos), o la multifuncionalidad del monte y la valoración de sus beneficios directos e indirectos.

Bosque de Asturias / Cedida a LNE

Bajo este escenario de cambio y adaptación a la realidad, se percibe la intención de consenso y corresponsabilidad para asegurar la convivencia y biodiversidad de los bosques y la sociedad. En Asturias, sin duda necesitamos comprender nuestro entorno no solo desde su valor paisajístico, si no también desde un valor intrínseco al desarrollo de la sociedad y la obtención responsable de sus recursos (madera, biomasa, pastos o muchos otros). Es por ello, que un día como hoy debemos reflexionar y recalcar una vez más el importante papel del sector forestal como eje tractor de grandes oportunidades vinculado a la óptima gestión del territorio y su impacto en el conjunto de la población.