Gimena Llamedo y Marcelino Marcos serán los “número uno” del PSOE por el Occidente y el Oriente

Gimena Llamedo será la cabeza de lista del PSOE en la circunscripción del Oriente mientras Marcelino Marcos Líndez liderará la occidental, según acaba de anunciar el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Llamedo y Marcos Líndez han sido los candidatos más votados en las asambleas celebradas en el último mes en las agrupaciones socialistas que conforman ambas alas. La candidata más votada en las asambleas de la circunscripción central ha sido Dolores Carcedo, que irá en el cuarto puesto de la lista del centro, según la propuesta que trasladará Barbón al comité autonómico de listas, que será el órgano encargado de su aprobación definitiva.

Barbón ha destacado la importancia de la votación de la militancia socialista en la configuración de las listas autonómicas y locales para las elecciones del 28-M. “No es lo mismo ser impuesto que ser elegido, no es lo mismo que te impongan desde Madrid o que te impongan de candidato a la alcaldía de Gijón desde Oviedo, que seas elegido directamente por la militancia”, ha valorado el líder de la FSA tras la finalización ayer de los procesos de votación y propuestas de candidatos en las agrupaciones de toda la región. Los militantes socialistas, ha destacado Barbón, ya han elegido a 64 de los 78 candidatos a alcaldes. “Somos un partido en permanente proceso de renovación, 39 repiten y 25 son novedades respecto a las elecciones de 2019”, detalló el secretario general de la FSA. Ahora ya solo quedan por elegir 14 candidatos, ya que los socialistas se presentarán en los 78 municipios de la región.

El proceso de votación de candidatos autonómicas ya ha finalizado. “Nuestra militancia libremente elige a nuestros números uno y a los candidatos más importantes, frente a las decisiones unipersonales, que a mí me parece muy poco democrático”, ha señalado Barbón. Dolores Carcedo ha sido la más votada en las agrupaciones del centro, con 818 votos, mientras que Gimena Llamedo fue la que recibió más apoyos en la circunscripción del Oriente, con 328 votos, y Marcelino Marcos Líndez, en la del Occidente, con 331 votos. Estos resultados suponen un nuevo paso en la conformación de las listas. Llamedo y Marcos liderarán las listas socialistas en las alas mientras que Carcedo se suma al cuarto puerto de la central, donde Barbón ya había anunciado que el vicepresidente Juan Cofiño irá en el tres. El líder de la FSA se ha reservado, además, los puestos dos y seis. El “número dos “ será para una mujer, de la que no ha desvelado hoy su identidad, ya que piensa hacerlo “en las próximas semanas”. No ha cerrado la puerta a que sea una independiente “como ocurrió en 2019”, pero ha advertido que si hay candidatos independientes “deben entender que esto es un proyecto colectivo y no un proyecto unipersonal en el que el candidato impone y dice a todos los demás”. Barbón no dio pistas del perfil que debe dar la “número dos” de su lista: “Buscaremos algo que refuerce los mensajes fuerza de nuestro proyecto como partido de Asturias. Me sorprende que a algunos les moleste nuestro mensaje de reforzar la autoestima de Asturias”.