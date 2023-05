La ropa de los candidatos habla: así vistieron en el debate electoral (y casi ninguno acertó)

Fue la única coincidencia, la elección del color, el blanco para la camisa, en el caso de ellos, y para la camiseta y el top lencero, en el de ellas. A partir de ahí, cada uno salvó el atuendo como pudo y como quiso (qué manía con no dar importancia al vestuario o dársela de forma equivocada). En líneas generales, la elección fue más bien sosaina y previsible, aunque ellas arriesgaron más. Esto es lo que dijeron sin decir, a través de la ropa y complementos, los candidatos a presidir Asturias el próximo 28M durante su debate televisivo.

Adrián Barbón (PSOE), 44 años. Iba embutido en su traje de chaqueta oscuro, cuyas mangas se pasó un pelín quien se las cortó (se veía más de la cuenta el puño de la camisa). Luego, esa corbata roja a juego con las patillas de las gafas le daba más aspecto de teleoperador que de otra cosa. Menos mal que renunció a llevar sus alpargatas Walkin Pitas.El presidente tiene buena planta para lucir un traje de corbata por su sitio, pero no se asesora bien.

Diego Canga (PP), 58 años. Nada que nadie no esperase. Iba cómodo y elegante en su traje gris con su corbata azul con puntitos. Pero se ve que sus asesores no conocen la última serie de éxito en Netflix, "Sucesor designado", en la que antes de que el nuevo presidente de EE UU se presente ante los ciudadanos le arrancan literalmente las gafas de la cara por eso de quitarle años y cierto engreimiento. Si en la televisión no les importa a los del PP asturiano, ¿por qué se las han quitado entonces en los carteles electorales?

Ovidio Zapico (IU), 52 años. Esa alergia absurda de la izquierda a llevar corbata. Ni chaqueta, en este caso. Su simplona camisa blanca de su esperanza por pescar o retener los votos entre su electorado más escorado le hizo parecer que pasaba por allí y que no tenía el mínimo interés en debatir. No se olvidó de su Walkin Pitas, verde claritas, todo un must (indispensables) de Zapico en campaña, pero es que en este caso tampoco venían a cuento.

Manuel Iñarra (Ciudadanos), 52 años. Ni fu ni fa, como para ir a dar clase a sus alumnos. Correcto, sin arriesgar, como la campaña del partido naranja, vaya. No llevó corbata y era, de los cinco, del que más se podía esperar que la luciera después de Barbón y Canga. ¿Decisión de última hora? ¿Chaqueta sí como guiño a los mayores, pero corbata no, como guiño a esos jóvenes que hoy en día tienen que mirar tutoriales en internet para saber hacerse el nudo?

Adrián Pumares (Foro), 33 años. Para ser el más joven de los candidatos parecía, si no el mayor, uno de ellos. Otro que tiene buena planta y no la aprovecha. La camisa blanca (¿o azul muy clarín?) con la chaqueta azul y los chinos marrón clarito denotan poca imaginación o atrevimiento para vestir de un treintañero que se repeinó demasiado y... ¿Puede ser que hasta se haya dado un baño de color o de brillo al pelo?

Covadonga Tomé (Podemos), 53 años. A simple vista, ni fu ni fa, más bien sosa, descuidada y demodé (pena con la planta que tiene, para haberlos dejado a todos KO sin abrir la boca). Pero el atuendo simplón tenía truco con su camiseta con mensaje de "Puru remangu", una firma asturiana cuyo nombre es toda una declaración de intenciones. La de Tomé (20 euros en la página web) llevaba impresa la palabra "señaldá", que significa "echar en falta tolo que queremos, tener ganes de lo tuyo, de lo nuestro, de lo de casa, de lo de siempre". Un guiño al orgullo asturiano.

Carolina López (Vox), 38 años. La que más arriesgó. Hay que echarle arrojo para ser la candidata de un partido de ideología ultraconservadora y plantarse en la tele a discutir de política con un top lencero y zapatos de tacón de aguja sobre los que estuvo subida en directo más de dos horas. Igual falló el pantalón vaquero negro demasiado entallado y la chaqueta color cemento (hemos consultado el pantone), ambas cosas muy vistas. Le faltó redondear el look.