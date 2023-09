José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP y vicepresidente segundo de la Junta General del Principado, ha salido al paso de la grieta abierta entre el Principado y el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, a raíz de su homilía en la misa de Covadonga en el Día de Asturias, muy criticada por el gobierno autonómico de coalición del PSOE e IU.

“Las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, son inadmisibles. Se ha permitido casi insultar al señor arzobispo casi llamándolo machista y cavernícola por una homilía en la que tiene todo el derecho a expresarse de la manera que quiera. La realidad es que, como siempre, el Partido Socialista intenta politizarlo todo, hasta el Día de Asturias", opinó Cervas-Mons.

El diputado del PP cree que los socialistas "siembran polémicas para que no se hable de lo importante" y lo achaca a que "no quieren que se hable de que están pactando con prófugos de la justicia, como Puigdemont; ni de que van a pactar con fuerzas políticas que son herederas del terrorismo de ETA".

Asimismo carga contra parte del feminismo, como también hiciera, más sutilmente, Sanz Montes en su homilía. "Muchos españoles y muchos asturianos estamos cansados de ese feminismo de salón que practican algunas socialistas. Ayer, sin ir más lejos, nos enterábamos de que se reduce la pena a un violador de una niña de doce años por un plazo un año. De esto, el PSOE no dice nada. Todas estas feministas de salón son las artífices de la Ley del 'sólo sí es sí'. Eso no vamos a olvidarlo y va a quedar para la historia. Pero de eso no se habla y de otras cosas mucho más superfluas, sí", argumenta.

José Agustín Cuervas-Mons cree que, "en cualquier caso, es inadmisible que la vicepresidenta de un Gobierno que representa a todos los asturianos se dedique, en un Día de Asturias, a politizar y a polemizar con el arzobispo por una homilía”.