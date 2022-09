Vivir una actuación del grupo liderado por Chris Martin desde Asturias podrá ser posible a través de las pantallas del Centro Niemeyer. Uno de los conciertos de "Coldplay" en el estadio River Plate de Buenos Aires dentro de su nueva gira mundial "Music of the Spheres" se proyectará de estreno, unas horas después de ser grabado, en la sala cine del centro cultural el sábado 29 de octubre en dos sesiones a las 16.30 y a las 20.00 horas. Las entradas ya se pueden adquirir desde al precio de 13 euros en los canales de venta habituales. "Music of the Spheres" se trata del nuevo proyecto de Coldplay cuyos conciertos están batiendo todos los récords.