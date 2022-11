"Apostar por ciencia hace que países se conviertan en potencias mundiales"

Rosa María Sainz Menéndez (Avilés, 1970) dirige el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). Hoy estará en Avilés, en el Centro de Servicios Universitarios, junto a Teresa Valdés-Solís Iglesias, presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. Ambas protagonizarán una nueva edición del ciclo «Conversa2», que está ideado para que se establezca un diálogo entre dos profesionales o expertos en un tema determinado. Sainz agradeció ayer el trabajo de Luz Mar González al frente del centro: «Como avilesina es la primera vez que participo en una actividad de divulgación científica en Avilés y se lo agradezco muchísimo», manifestó.

–¿De qué salud goza la investigación en Asturias?

–La ciencia en Asturias goza de buena salud. En Asturias tenemos investigadores, y a mi me gusta más decir grupos de investigación, que juegan un papel relevante en sus áreas de conocimiento. Al igual que en el resto de España, el reconocimiento social de la ciencia ha forzado a la administración a incrementar los esfuerzos en reclutar investigadores para las universidades y los centros de investigación. Esto ha incrementado la masa crítica necesaria para ser competitivos. La ciencia la piensan y la ejecutan las personas, no sirve de nada comprar materiales o equipamientos si no cuidamos al personal que tiene que pensar que se debe hacer con ellos, y esto en España no se cuidaba hasta hace bien poco. Con recursos todavía insuficientes, pero hemos mejorado.

–¿Y la lucha contra el cáncer?

–En el cáncer en particular, los esfuerzos tanto económicos como intelectuales son mayores que en otros ámbitos de la ciencia. Es obvio que la preocupación social por el cáncer estimula estos esfuerzos. En España, la investigación en cáncer está a un nivel extraordinario, hay centros de referencia internacional, y en Asturias, el IUOPA es un referente que goza del apoyo de muchos actores sociales, del Principado de Asturias y de la Fundación Cajastur desde hace más de 20 años. La actividad investigadora del IUOPA, que recogemos todos los años en la memoria, es extensa y se recoge en publicaciones en las revistas más prestigiosas.

–¿Cuáles son los avances más sobresalientes a su juicio en este campo?

–En cáncer los avances surgen casi a diario, la velocidad de generación de conocimiento es particularmente relevante porque el esfuerzo global es tremendo. Los avances en inmunoterapia, en el reconocimiento de los cambios moleculares asociados a la trasformación tumoral o en el desarrollo de métodos de detección más precisos, son los aspectos claves en la investigación en cáncer. Hace nada hemos oído el trabajo liderado por un grupo español de Vall d’Hebron (VHIO) que han desarrollado un fármaco eficaz que estabiliza, al menos en los primeros ensayos que se han llevado a cabo, distintos tipos de cáncer. Hay que decir que estos avances, ya cercanos a la clínica, se fundamentan en un trabajo previo a nivel básico donde se han identificado las dianas de esos tratamientos.

–¿Estamos cerca de ese futuro en el que el cáncer sea una enfermedad crónica?

–La detección precoz del cáncer por la mejora de los sistemas de cribado ha mejorado indiscutiblemente el control de la enfermedad. La remisión del cáncer, es decir el tiempo en el que un cáncer responde a un tratamiento o está controlado es cada vez mayor. Aunque tenemos la sensación de que cada vez hay más gente enferma de cáncer esto es debido a su directa relación con la edad. Una población más envejecida hace que esos números parezcan mayores, pero como digo, la curación o al menos la remisión es mucho mayor, por la aplicación de mejores tratamientos pero fundamentalmente por el cribado.

Las personas que hemos salido y nos hemos formado por un periodo de tiempo pienso que enriquecemos el sistema, aportamos perspectiva y puntos de vista nuevos

–Gracias al IUOPA la ciencia parece estar más cerca de la sociedad. ¿Es necesario captar la atención de los más jóvenes y, sobre todo, de las más jóvenes en carreras STEM?

–Es fundamental para una sociedad moderna y desarrollada estimular el interés por la ciencia. La ciencia es la razón del desarrollo de muchas sociedades modernas, una apuesta por la ciencia es lo que hace que algunos países se conviertan en potencias mundiales. La ciencia la hacemos las personas y en ese sentido yo trasmito a mis alumnos que un día serán ellos los que desarrollen una idea que cambie el rumbo de las cosas. Es importantísimo decir alto y claro que no hay diferencias de género en el pensamiento científico, la ciencia está llena de ejemplos de extraordinarias científicas que han sido tan relevantes como sus contemporáneos, creo que este es un debate que ya debería estar superado aunque no lo parece.

–¿Y cómo convencer a una niña que ahora ve como sus primas, madre o hermanas se deben ir al extranjero para investigar o desarrollar una carrera científica?

–Para convencer a las niñas de dedicarse a la ciencia solo puedo decirles que yo soy feliz haciendo mi trabajo y eso es lo más importante. Cuando me preguntan que quiero para mis hijas cuando sean mayores, solo deseo que sean felices con lo que hagan. Yo soy muy feliz. Por ejemplo, ese inconveniente que algunos identifican en salir al extranjero, no lo es en absoluto, todo lo contrario, es una oportunidad única de conocer y compartir experiencias, aprendizajes, formas de vida con otras culturas. En todos los entornos académicos y científicos en los que yo me he encontrado he disfrutado, he aprendido y no ha sido para nada un exilio o un castigo. Los científicos que vamos fuera de España a aprender lo hacemos con convicción. Otra cosa es que uno no pueda volver a su casa cuando lo desea. Para eso están nuestro políticos para recuperar aquellos talentos que quieren volver. Las personas que hemos salido y nos hemos formado por un periodo de tiempo pienso que enriquecemos el sistema, aportamos perspectiva y puntos de vista nuevos. En general, las universidades que incorporan gente que sale mejoran, eso es seguro.