Marcos Trabanco, lateral del Avilés: "Solo nos falta que todo el trabajo se plasme en el campo frente a los rivales"

Marcos Trabanco está siendo uno de los nombres propios de los últimos encuentros del Avilés. El lateral, un fijo en los esquemas de Cañedo, es una autentica bala en la banda derecha blanquiazul y uno de los jugadores que mejor rendimiento está dando sobre el terreno de juego.

"Estoy muy contento. Me estoy encontrando físicamente muy bien. Desde que llegué en verano todos mis compañeros y el cuerpo técnico me está ayudando", asegura el gijonés, que confía en poder revertir la mala racha de resultados de los avilesinos este fin de semana ante el Zamora: "Tenemos muchas ganas de dar una alegría a la afición". "Estoy viéndome rápido, con chispa y confianza, lo que para mí es muy importante", explica Trabanco sobre su buen momento. Y es que, al igual que Fontán la temporada pasada, el gijonés está yendo de menos a más: "Llevo unos partidos que me encuentro muy bien, ahora solo falta que los resultados nos acompañen para que todo sea perfecto. Hay que seguir trabajando y luchando", insiste el blanquiazul, que se muestra muy agradecido con la confianza que está teniendo por parte de Cañedo, una persona que, dice, "me está ayudando mucho".

Otro de las personas que están ayudando a sacar el mejor nivel de Trabanco es Néstor Senra, el otro lateral derecho, con el que el gijonés revela que tiene "una relación buenísima". "Yo le doy consejos, él me los da a mí… Siempre que tenemos alguna duda respecto a la posición o sobre alguna cosa del entrenamiento lo comentamos", apunta el defensor, que destaca el buen nivel de su compañero. "Es una pasada tener la competencia de un jugador tan bueno y que la buena relación sea recíproca", añade.

Sobre el mal momento que está pasando el Avilés, Trabanco asegura que "nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para revertir la situación". "Por semana estamos entrenando a un nivel increíble, todo el mundo está enchufadísimo. Solo nos falta que todo ese trabajo se plasme en el campo frente a los rivales", indica el lateral derecho, convencido de que "merecemos una victoria que plasme todo ese trabajo y ojalá llegue este domingo ante el Zamora". "La necesitamos como equipo. Para nosotros sería muy importante lograr un triunfo en casa del líder para revertir esa mala energía que está creando y empezar a tirar para arriba todos juntos", señala el gijonés, que agradece los mensajes de confianza que durante esta semana han mandado tanto el presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, como el director deportivo, Javier Vidales.

"Tenemos muchas ganas de sacar los tres puntos ante el Zamora para dedicárselos a la afición", confiesa el gijonés, que espera que este domingo se convierta en un punto de inflexión de la temporada del Avilés. "Va a ser un partido muy complicado porque ellos tienen una plantilla muy buena. Se ve al echar un vistazo a la clasificación. Creo que van a plantear un partido muy duro, pero nosotros vamos a ir a la guerra para sacar los tres puntos", comenta Trabanco, que espera que el Ruta de Plata sea el sitio donde conseguir esa buena dinámica que les permita "tirar para arriba". "Es lo que estamos deseando todos", finaliza. De sus carreras por la banda dependerá, en gran parte, la suerte blanquiazul en Zamora.