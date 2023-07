Los invitaos

Abro los güeyos un pocoñín, abellugáu tres de los arbolinos d’un bancu de la cai La Llibertá. Esti llugar paecióme’l más afayadizu pa pasar la nueche. Caleyé d’un llau pa otru pasiando la mio soledá. Llevo asina yá más d’una selmana. Decidí quedame unos díes en Piedrasblancas, onde a la llegada me recibió’l semáforu ‘smile’ con cara risa. Yo diba mui despacio, acarricándome, cansáu d’andar al debalu, d’un llau pa otru, y alcontré la folixa y la fiesta que me saludaben con gracia, con música de gaita, con rises, con bailles, con golor a comida per tolos requexos.

Magar tar en fiestes onde too rueda, estos díes en Piedrasblancas nun tuvi demasiada suerte. Munchos mirábenme de revés, como si fuera un apestáu. Llegó la verbena grande. Munchu baille y muncha xente “emperifollao”, pero d’esta nueche lloca poco pudi sacar, non siendo’l mieu a los voladores. Escondíme tres d’un matu, col mieu, la fame, el sueñu y hasta un poco de fríu de la rosada. Dormecí a sueñu ciegu, hasta que m’espertó’l camión de la basura. –Míralu, ye’l d’ayeri, el que taba dormiendo na escalera del ambulatoriu-.Dicíen los basureros. Pero naide s’ocupaba de dame dalgo de comer. Naide s’esmolía pola mio situación. Por más que m’enfotare en quedame nesti pueblu, al amparu la fiesta, yo nun tenía sopes en Piedrasblancas. Y yera verdá, teníen razón los basureros. Yera’l mesmu. La nueche anterior, o l’anterior, yá perdí la cuenta, yá cuasique esfallecíu, dormecí naquelles escaleres fríes, más que nada pensando qu’ellí pelos alredores poníense la mocedá a facer botellón y podía caéseme dalgo de lo qu’ellos tiren. Pero comer, comen poco, namás beben. Día grande. Llegué hasta la calle La Llibertá. Unos mozos dormíen la moña estiraos nos bancos. Enrosquéme debaxo d’ún de los bancos, mediu escondíu, y al calorín del sol, siempre cola esperanza que daquién me protexera; col enfotu d’alcontrar un amigu nestos díes de fiesta, cuando l’alegría puxa por ser la reina. Una pareya de gaiteros pasiaben la calle. Entraron nel bar d’enfrente onde recalaben unos cuantos barredoiros, de los qu’enxamás van pa casa. De los que canten y beben y faen esparabanes hasta l’amanecida. Los gaiteros tocaron un "popurri" que baillaron aquellos llocos dando saltos y cantando al altu la lleva. Sudaben y bufaben alloriaos y quitaron les camises. Esnudos del mediu cuerpu p’arriba, teníen el calor del alcohol metíu nel cuerpu. Un muyer salió a la ventana y llamó-yos l’atención: –¿Nun ye hora de dir pa casa, manguanes? ¿Nun sabéis qu’hai xente dormiendo? ¿Nun sabíes qu’hai xente que trabaya tolos díes, pa que vosotros folguéis, folganzanes...? Y escorréi esi perru d’ehí que nun-y vaya dar por agullar como vosotros. –Trabayar, trabayar ¿Y la folixa qué, paisana? Tamos de fiesta, toos de fiesta... Y entonaron al altu la lleva: "Oigo sonar una gaita, Oigo sonar un tambor, Bailla la xente del pueblu Ye la fiesta del patrón..." Y cola mesma siguieron a los gaiteros que se fueron calle abaxo, tocando la diana floriada. –Vaya compaña que lleven estos probes gaiteros. De xuru que daquién va tira-yos un calderu d’agua- Remungaba la paisana na ventana. Tochos, más que tochos... El pueblu, dempués de pasar los músicos madrugadores, siguió en silenciu. Yo caleyé tranquilu per tolos llaos onde podía haber dalgo pa comer, pero los basureros yá retiraren too y les máquines de llimpieza pasaren peles calles pa teneles llimpies pa la romería. Naide s’alcordare de los qu’esperamos les faraguyes que tiren los demás. Dormir la pabana, yera lo único que me quedaba. Y dormila nel xardín de la Plaza d’Europa. Cansáu de dar vueltes y vueltes, nun me costó munchu tiempu dormecer. Espertáronme a media tarde unos neños que xugaben a correr d’un llau pa otru, a escondese debaxo d’un escenariu grandón que taba asitiáu nun llau de la Plaza, desafiando’l peligru que tamién taba presente na fiesta. Al poco sentí un gran estrueldu y pensé alloriar col ruíu d’aquellos mozos xubíos nel escenariu. Daben gritos de llocos y la música atronábame los oyíos y fíxome hasta agachar les oreyes. Cuasique nun percibía lo que pasaba al mio alredor. Aquellos golpes y soníos estridentes que salíen pelos altavoces paecía qu’inda me producíen más fame. De sópitu sentí un gritu y vi cómo s’apelotonaba la xente alredor del escenariu. Nun tris apaeció una ambulancia pitando, pitando, pitando con aquella sirena que tamién m’atronaba y qu’alimentaba inda más les mios penes y encoyíame’l corazón. D’entre aquellos fierros qu’había debaxo l’escenariu sacaron un neñu que cayera por querer xubise no más altu. El neñu lloraba y lloraba y paecióme que se mancare na boca. Metiéronlu n’ambulancia y otra vez: nino, nino, nino, nino...plaza alantre pente la xente, que tampoco s’esmolía tanto polo que pasara. Más bien queríen saber p’aumentar y facer milagros colos demás. El morbu de los presentes esaxeraba inda más la situación. El morbu tamién taba presente na fiesta. –Nada, quedó ensin un diente na boca! ¡Vaya broma! Si son unos gamberracos. Taben bien de la mano de los sos pas. -¡Sí, ho!, de la mano de los pas. Los pas taben toos nel bar d’enfrente enllenándose de sidra. Asina ta’l mundu. ¡Pa matase ente los fierros! Pudo esnucase ehí...¡Qué padres! ¡Qué padres! Nun tomen cuenta de los fíos... Yo, que tenía muncha fame, fuime adulces a gusmiar pente aquellos fierros a ver si quedara dalgún cachu de bocadillu d’aquellos revoltosos que facía unos minutos m’espertaren y me corrieren pela plaza. Y taba ellí tiráu, el bocadillu de chorizu que tan bien me golía y que’l neñu me lu enseñaba ríndese pa mi, como pa dame envidia. Viéndome la mio cara fame y cómo naguaba por ello, nun foi pa dame un bocadín. Con aquel bocadillu que dexó‘l neñu accidentáu, maté un poco la fame y marché pasiando hacia’l parque onde tovía siguía la folixa y la música. Llegué y tumbéme xunto a un borrachu que dicía tochures y roncaba de xemes en cuando pola mor de tanto alcohol que llevaba nel banduyu. Llevantóse engafáu’l mocetón y díome una patada na barriga que cuasique m’embaza. Él cayó darréu a la llarga y yo salí zumbando prau arriba pa que nun fueren a culpame a mi de qu’aquel "animal" cayera a cuerpu muertu. Un grupu de xente que taba de fartura pa un llau del prau, en vez d’invitame a un bocadín, encomendaron a farfullar, porque me vieron fustax de fame. –Qué ascu, qué mal güel, de xuru que tien pulgues y cachiparros... Yo mirélos travesáu. Cuando la xente ta de fiesta nun quier que caleyen per ellí la seria nin la probitú. Yo represento la soledá, el desamparu, L’abandonu y demás calamidaes del mundu. Y la fame fíxome poneme feu y enllenu de miseria. Siguí andando y un poco más arriba tropecé con un mendigu que comía esfamiáu de tolo que ganara pela fiesta. Él paez que supo pidir meyor que yo. Miróme con güeyos de tristura y apurrióme dalgo d’aquello qu’a él-y taba prestando tanto. Sentéme a la so vera y agradecí-y lo con una llambiotada nos sos pies puercos. Dende agora seremos collacios, díxome aquel rapazón, mientres m’acariñaba con xeitu. Yo tamién toi solu y abandonáu. Polo menos dormirás atecháu y ente los dos buscaremos dalgo de comer. Préstame tener un compañeru. La música sonaba cercana. La escurecida taba llegando. Un poco más allá una pareya, alloñaos de la bulla de la fiesta, revolcábense y enredaben los sos cuerpos. l’amor. Yera l’amor, que tampoco podía faltar na fiesta. Yera lo más guapo de la fiesta, l’amor. Nós, tumbámonos xuntinos y tapaos cola manta que llevaba’l mio amigu. Pero enantes di unos lladríos p’amosar a la nueche l’allegría d’alcontrar un compañeru de viaxe. La soledá ye mui triste.