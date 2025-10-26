Una medalla de bronce que sabe a oro a Castiello: la intrahistoria de un "logro prácticamente inalcanzable"

"Esto es un éxito rotundo, un logro así es prácticamente inalcanzable y no creo que lo volvamos a conseguir". Así de emocionado y feliz se muestra el capitán del Real Club de Golf de Castiello, Miguel Díaz-Negrete Sanz, después de que su equipo consiguiera su mejor clasificación histórica en el Campeonato de Europa Interclubes de golf que terminó ayer en Burdeos (Francia). El club gijonés se hizo con la medalla de bronce tras tres intensos días de competición en la que siempre pelearon por las primeras posiciones. "Apenas tenemos 850 socios y hemos competido contra rivales muchos más potentes que incluso superan los 3.000", explicaba Díaz-Negrete.

El equipo, formado por los gijoneses Miguel Díaz-Negrete Sanz, Miguel Díaz-Negrete (su hijo), Pablo Alperi, Alberto Fernández y Juan García-Ochoa, afrontaba su quinto Europeo con un objetivo claro entre ceja y ceja: mejorar su mejor resultado, un séptimo puesto cosechado hace un par de años. Había esperanzas, fundamentadas en un buen equipo en el que destacaba la fIgura de Pablo Alperi, que había retrasado su paso al profesionalismo para ayudar a su club. Y ese tercer escalón del podio supera con creces todas las expectativas.

La competición arrancó con incertidumbre el pasado jueves. Las condiciones climatológicas adversas amenazaron con suspenderla, pero con un importante retraso se pudo disputar con normalidad. En esas circunstancias, el Castiello ofreció su candidatura a luchar por todo, con un Pablo Alperi que ofreció la segunda mejor vuelta de todos los participantes con una bajo par del campo.

El viernes fue el día de confirmación, en el que el conjunto danés Smørum Golfklub -el campeón- comenzó a distanciarse. Alperi consiguió un fenomenal resultado de cuatro bajo par del campo, seguido de Miguel Díaz-Negrete hijo, que sumó un dos sobre par del campo. "El equipo ha ido de menos a más en todo el torneo. Tenemos un feeling especial", expresa.

Ya en la jornada de ayer, el equipo gijonés engrasó la maquinaria. El Castiello completó su mejor jornada, pero finalmente la plata se la llevaron los franceses del St-Nom-La-Bretèche por dos golpes menos. "Ha sido nuestro mejor día, pero ellos eran un gran equipo y mucho más jóvenes", prosigue Díaz-Negrete, que quiso ensalzar la labor del colectivo. "Siempre funcionamos como un verdadero equipo".

Miguel Díaz-Negrete, el encargado de elegir a los jugadores para el campeonato, también tuvo palabras de agradecimiento para uno de los mejores jugadores de la competición, Pablo Alperi, al que a ojos del capitán le espera un gran futuro. "Ha sido clave, Tiene muchas posibilidades de ganarse la vida en esto como profesional. Si se esfuerza yo creo que va a poder vivir del golf". Independientemente de si lo logra o no, lo conseguido esta semana ya es historia para el Castiello.