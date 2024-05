Estas son las fechas del programa festivo de verano en Gijón

El verano de Gijón llegará con la novedad de la ampliación de la Semana Grande, que irá del 3 al 15 de agosto, para contar con dos fines de semana de actividad. Una idea que ya había anunciado el pasado mes de enero Oliver Suárez, presidente de Divertia, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, y que este miércoles confirmó durante la presentación de la imagen para promocionar el verano de la ciudad y el cronograma de actividades. Suárez, que destacó que los conciertos de la plaza Mayor ya se iniciarán el 26 de julio y se alargarán hasta el 13 de agosto, afirmó también que próximamente se llevará a aprobación a los consejeros de Divertia el cartel de actuaciones, pero indicó que habrá alguna participación de bandas internacionales y que están satisfechos con la propuesta: "Vamos a tener el mejor programa de conciertos o uno de los mejores de los últimos años, en cuanto a que va ser variada, con una amplia persencia de artistas asturianos, y para alcanzar al mayor público posible".

El verano gijonés, en cuanto a la propuesta del Ayuntamiento, arrancará con actividades del prorama "Arte en la calle" el 23 de junio y con la Hoguera de San Juan. La otra gran novedad será la recuperación de los conciertos del Jardín Botánico, que irá del 11 al 19 de julio. Y también la ampliación del desfile de grupos folclóricos del Día de Asturias en Gijón, el 4 de agosto, como había avanzado Oliver Suárez en LA NUEVA ESPAÑA, que en este caso partirá desde El Molinón en vez de la plaza Mayor, y terminará en el Elogio del Horizonte.

Otro de los aspectos que aún está por determinar es el tema de la instalación de casetas hosteleras en la calle para las fiestas de Begoña. Suárez se mostró optimista con que llegue a buen puerto: "Estamos en coinversaciones, pero tiene pinta de que sí saldrá adelante. Barajamos dos emplazamientos que nos gustan, pero no me quiero anticiparlos para no generar expectativas que luego no se cumplan". La avenida del Molinón, la calle Claudio Alvargonzález en el puerto deportivo o el "solarón" eran algunos de los espacios que hace unos meses Suárez comentaba que se habían barajado como opciones.

Retomando con la programación veraniega, en julio la Fiesta del Cielo el día 15, el Festival Aéreo en San Lorenzo los días 27 y 28, o el XXIV Festival Internacional de Bandas de Gaitas Villa de Xixón son algunas de las propuestas. Para agosto quedarán en el Jardín Botánico los espectáculos de "Nocturnia" del 2 al 11 y de "Noches Mágicas" del 16 al 25; y la Fiesta de la Sidra del 23 al 31, con el récord de escanciado previsto para el día 30.

Divertia además presentó un acuerdo de patrocinio con Hijos de Rivera para tres años, y también la imagen de verano, realizada por César Sánchez, "en la que juega con los colores de Gjón, el sol de verano y una referencia a la sidra hasta que cae en el vaso", recalcó Oliver Suárez.