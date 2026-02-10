Alerta zombi n’Avilés: los escolinos del Luisa Marillac graben un curtiumetraxe

Los zombis yá tan equí. Hai que tar sollertes anque los escolinos del colexu Luisa de Marillac de Miranda (Avilés) tienenlos filmaos. Paecen estudiantes de Primaria pero dacuando tresfórmense y son capaces de morder, rucar güesos y tamién si-yos da perhí tienen la capacidá de comer celebros. Fainlo y nun dulden, hailos agresivos. Dellos malapenes pueden ver colos güeyos pero tienen oyíos sobrehumanos capaces d’orientase y llocalizar a les sos víctimes. Estu ye solo un cuentu, un cuentu non, un curtiumetraxe que los escolinos de quintu y sestu de Llingua asturiana del Luisa Marillac grabaren va dellos meses.

Los participantes de los curtiumetraxes, díes después de les grabaciones, nuna de les aules del colexu Luisa Marillac d’Avilés / Mara Villamuza

La productora de Xixón "Cuatro Gotes" dio-yos les primeres claves pa poder grabar un curtiumetraxe. Falaron de planos, de guiones y delles hestories más. Un bon día, yá col guion escritu, escoyeron un bon sitiu pa facelu, el centru cívicu de Los Canapés, nel barriu avilesín de Versalles. Unos ficieron de cámares, otros de zombis y el restu de víctimes de lo que nomaron "Andanciu zombi". Pero non solo eso. Tamién tuvieron tiempu pa facer periodismu deportivo con entrevistes a deportistes y entrenadores nun programa nel qu’unos y otros respetábense’l turnu de palabra, daqué nuevu nesi tipu d’ofertes televisives.

Asamblea d’escolinos enantes del procesu de grabación en Los Canapés. / Mara Villamuza

Nuna de les grabaciones Sofía Ferrero fexo de reportera cola colaboración de Martina Martín y na otra nun-y quedó más remediu que convertise nuna muerta viviente cola fin de que corriera la medrana ente los escolinos del colexu. Enzo Carbajal foi otru de los zombis. Lluchó ensin parar pa controlar el mundu de los vivos y convertilos a toos en seres que paez que-yos cuesta caminar. Carbajal nun duldó en prebar a ser un cámara d’esti curtiumetraxe nel que toos deprendieron a facer de too.

Daniel Feal grabando cola cámara. / Mara Villamuza

Foron actores y actrices, zombis y cámares, guionistes y supervisores, productores,... Mentantu deprendieron delles profesiones, que nun son les típiques y que quiciabes son dalgunes de les que, nun futuru, dellos quieren seguir estudiando. Ariadna López entá nun tenía bien claro que quería ser cuando seya adulta, anque plantegó delles posibilidaes, delles venceyaes al mundu de las artes como puede ser actriz, pintora, cantante o guitarrista. Eso sí, nun pieslló la puerta a otres opciones como la de mayestra o profesora o Alcaldesa. Ehí ta.

Los sos compañeros Marco Vicente, Guillermo Suárez y Valeria Fernández queríen ser deportistes. Los dos primeros escoyeron ser xugadores de balonmano y Fernández, futbolista. Nel curtiumetraxe del programa deportivu, Valeria tomó papel d’entrenadora d’un equipu de fútbol femenín y perhí andaba Daniel Feal, que yera’l periodista encargáu de les entrugues. Enantes tamién garró la cámara pa filmar dellos planos a los zombis.

Con esta actividá, los escolinos de Quintu y Sestu del colexu Luisa Marillac de Miranda de Avilés pasáronlu en grande. Salieron del aula y esfrutaron como pocos con hestories que dexen esnalar el maxín nes que toos participen y deprenden otres materies que nun suelen tar nel programa educativu convencional. Y si daquién ve zombis, que llame a los escolinos del Luisa Marillac que saben cómo se comporten, los tienen filmaos.