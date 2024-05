González Crespo: "La UE necesita una política de seguridad común y objetivos nuevos"

"La Unión Europea necesita una política exterior y de seguridad común y nuevos objetivos para hacer frente a los nuevos desafíos del escenario internacional". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana Rafael González Crespo, coronel en la reserva y exdelegado de Defensa en Asturias, especialista en Rusia y los países del Este, que repasó el escenario geoestratégico actual y su repercusión en España, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"El mundo no lo mueven los políticos, lo hacen girar cada mañana los que trabajan a diario y el dinero. Ahora en Ucrania el negocio está en el armamento, luego estará en la reconstrucción", señaló el militar , que atisba movimientos extraños en la zona, como el hecho de que la reconstrucción de la ciudad de Mariupol, destruida por los ataques rusos, corre a cargo de empresas alemanas. "Ya lo decía Henry Kissinger: ‘Quien domine Rusia dominará el mundo’; allí tienen todas las materias primas que necesita la Humanidad", recalcó el coronel, a quien acompañó en la mesa Jesús María Pina, que destacó el amplio conocimiento del mundo eslavo del ponente y su dominio del idioma ruso. "La guerra entre Ucrania y Rusia es un conflicto civil en el que se está empleando la mentira como argumento. El armamento que se envió era de juguete", lamentó.

González Crespo criticó la actuación de organizaciones internacionales como la ONU, que, a su modo de ver, "se han quedado obsoletas y no van mucho con las necesidades actuales". También avanzó el estallido de nuevos conflictos al hilo de micropaíses como Kosovo. Nagorno Karabaj o la república de Liberland, una micronación sin salida al mar, en la península de los Balcanes, en la orilla occidental del Danubio y en la frontera entre Croacia y Serbia. O la República Moldava conocida como Transnistria, reconocida como parte de Moldavia, que declaró su independencia en 1990, lo que generó una cruenta guerra hasta 1992.

"Mantengo que la contienda en Ucrania era previsible y evitable. Está llegando al agotamiento y al aburrimiento y es de difícil pronóstico; quienes pensaban que Putin cedería no conocen a los eslavos, que no retroceden ni perdonan, entenderlos es dificilísimo, es otro mundo", recalcó el coronel, que ha estado en Rusia varias veces y ayer confesó tener amigos en ambos bandos. "Nunca sabremos por qué Putin y Zelenski no llegaron a un acuerdo. En este tipo de tinglados alguien toca el botón que no debe y ya tenemos un lío. España puede ser un buen objetivo nuclear porque no tiene capacidad de defensa. Como esto se nos vaya de la mano, podría pasar. Alguien debería obligar a estos dos países a negociar los acuerdos de Minsk", resaltó González Crespo.

El Protocolo de Minsk es un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk en el año 2014.