La Familia Real sorprende en Asturias vestida al completo de traje: Letizia, de marca "low cost" y Leonor, en "azul Oviedo"

Todos con traje de chaqueta. Cada uno de un color. La Familia Real eligió una propuesta cómoda y elegante para las audiencias con los invitados y galardonados en el hotel de La Reconquista, en Oviedo. Se reservan la indumentaria de gala para la ceremonia en el Campoamor, que tiene lugar por la tarde. Es la primera vez que todos acuden de pantalón y chaqueta a un acto.

La sobriedad es la tónica general en esta edición de los Premios "Princesa de Asturias". Al igual que el día anterior en el concierto, los Reyes y sus hijas han apostado por los tonos oscuros y neutros. Letizia y el Rey Felipe, de gris. Leonor, de "azul Oviedo". Sofia apostó por el clásico rojo con chaqueta de doble abotonadura en tonos dorados. Por su parte, la reina emérita, Doña Sofía, acudió con un traje de tweed en tono marfil y un estampado de cuadros muy en tendencia.

El traje gris de Mango de la Reina Letizia

Para la Reina Letizia el traje de chaqueta es su uniforme favorito. Ya se lo puso hace unos días para un acto por el Día de la Salud Mental. Es una de las piezas clave del armario de la reina. Es un diseño de Mango de la nueva colección 'Selection', formado por una americana cruzada de mezcla de lana, larga de diseño recto (89,99 euros); y un pantalón de vestir largo con un ligero toque acampanado (59,99 euros).

Como bolso, otro clásico del armario de la Reina: el modelo Victoria Insignia Satchel de Carolina Herrera en color negro. En los pies, zapatos Mary Jane de tacón sensato de la firma Sézane.

El traje azul marino de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor recurre con frecuencia al traje de chaqueta y pantalón para los actos a los que acude. En esta ocasión, la elección ha sido un dos piezas en azul marino con raya diplomática de Hugo Boss. Un básico en todo armario.

El tono elegido, un "azul Oviedo", podría ser un homenaje a la ciudad donde se celebran los Premios y que la nombró alcaldesa honoraria hace unos meses.

La sobriedad de su look contrasta con un maquillaje más marcado de la habitual. Para completar su estilismo, pendientes de aro de la firma CXC y el anillo Gravity de PDPAOLA.

El traje rojo de la Infanta Sofía

La Infanta Sofía, a sus 18 años, ha optado por un traje en color rojo, uno de los favoritos de su madre, para este encuentro con estudiantes, invitados y galardonados. Es un modelo de la colección cápsula Tommy x Sofía Richie Grainge que ronda los 500 euros las dos piezas. Se trata de un diseño estructurado con blazer de doble botonadura en dorado que ha combinado con zapato plano en nude.

Jimena Aller

El traje de tweed de la Reina Sofía

La Reina Sofía llevó un traje sastre con americana y pantalón en tweed que ya había lucido en otros actos. Lo combinó con un zapato negro y tacón discreto. La chaqueta tiene botonadura simple y no es cruzada; está rematada con grandes cuellos que le dan aspecto camisero