El arca del turismo rural

La Asociación de Alojamientos Rurales con Actividades (ARCA) está formada por pequeñas empresas de alojamiento que ofrecen servicios propios de la industria hotelera y, cada vez más, oferta complementaria vinculada al territorio. Compartimos el medio natural con empresas de turismo activo y con el sector primario, actores que ya generan economía estable y empleo fijo desde y para el territorio. ARCA integra progresivamente asociados de sectores complementarios —restauración recomendada, comercio local y empresas de actividades— con el objetivo de crear producto turístico vinculado directamente al alojamiento y con impacto económico local.

El territorio como escenario estratégico

El medio rural es nuestro escenario diferencial. Cada comarca asturiana posee atractivos propios que requieren una gestión verdaderamente sostenible en materia de:

–Tratamiento de residuos. –Eficiencia energética. .–Custodia de la biodiversidad.

Sin territorio conservado no existe relato posible en turismo rural. Los alojamientos rurales forman parte del patrimonio arquitectónico y contribuyen a la distribución equilibrada en el paisaje rural asturiano. Desde el respeto a quienes iniciaron este camino hace más de 40 años, consideramos prioritario impulsar un nuevo plan de rehabilitación que favorezca nuevas iniciativas y el mantenimiento del parque existente. Asturias dispone de más de 1.900 alojamientos rurales y 22.000 plazas, configurando una de las ofertas de turismo rural más relevantes de España.

Fondos europeos y traTras la COVID-19, los fondos Next Generation plantearon una recuperación económica verde, digital y cohesionada, fomentando energías renovables, economía circular y transformación productiva.

Si el territorio es esencial, la digitalización lo es igualmente. Se ha avanzado en conectividad, pero es necesaria una transformación operativa real.

Por ello, ARCA se ha aliado con la Cámara de Comercio de Oviedo, a través de sus Antenas Camerales, mediante el proyecto “Rural en Beta”. Este programa persigue:

• Diagnóstico del sector

• Formación en herramientas digitales

• Capacitación en sostenibilidad y finanzas

• Acompañamiento práctico "a pie de casa".

• Creación de producto turístico incorporando el conocimiento de personas senior de los municipios

El objetivo es impulsar una digitalización que aumente la reserva directa, simplifique procesos para el viajero y favorezca que los ingresos permanezcan en el territorio.

Promoción y comercialización

Durante el último año se han producido avances significativos en promoción:

• Acciones compartidas con la sociedad pública en ferias nacionales.

• Compromiso de Turespaña, garantizado por el ministro Jordi Hereu, para asegurar la presencia del turismo rural en las convenciones anuales de promoción internacional de España.

La comercialización directa a través de la web crece de forma sostenida. Adicionalmente, ofrecemos —de manera opcional y con costes diferenciados— promoción y comercialización en plataformas con acuerdos específicos.

Contamos también con un grupo interno de intercambio profesional (más de 100 propietarios) para gestión de reservas y consultas técnicas.

Empresas colaboradoras

Nos acompañan empresas alineadas con el medio rural y la identidad territorial como Central Lechera Asturiana, Sidra Cortina Queserias de autor como Rey Silo y DOP Queso Gamonéu, IGP Ternera Asturiana, Vino de Cangas y tecnológicas como MisterPlan o Girol , energéticas como Novaluz y Astrafuego.

Un alojamiento rural en Asturias. / Lne

Colaboración público-privada

Desarrollamos proyectos variados con distintos ayuntamientos con alojamientos rurales

• Ayuntamiento de Nava (Museo de la Sidra).

• Oviedo (Fiesta de la Ascensión)

• Parres (II Rural Chess).

• Onís (Certamen del Gamonéu).

• Salas (Camino Primitivo).

• Santa Eulalia de Oscos (Promoción Capìtal Turismo rural).

• Gozón (Promoción avistamiento de aves).

Trabajamos también con la Mesa de Turismo de FADE en la búsqueda de un modelo turístico no intensivo, basado en sostenibilidad, baja densidad y respeto al entorno.

Posicionamiento normativo

El turismo rural que defendemos es naturaleza, proximidad y calidad. No se impulsa mediante campañas agresivas, sino mediante valores, experiencia y cuidado del territorio.

Consideramos necesaria la revisión de la normativa y, en algunos casos, de la denominación de la oferta alojativa para evitar confusión al turista.

En principio, compartimos el enfoque del Artículo 13, puntos 2 y 3, del Decreto 26/2005 de la Región de Murcia, que establece:

• Prohibición del uso de "alojamiento rural" o "turismo rural" sin autorización turística.

• Prohibición de términos que induzcan a confusión sobre grupo o modalidad.

• Exclusión de pisos urbanos como casas rurales.

Garantía y compromiso

Formar parte de ARCA (www.turismoruralasturias.com) es garantía de legalidad. Todos los asociados muestran en su ficha la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Asturias y su número de asociado.

Nuestro objetivo no es únicamente la rentabilidad individual. Hemos demostrado nuestro compromiso ubicando nuestros negocios en aldeas por las que seguimos apostando, trabajando conjuntamente y construyendo un legado que trascienda nuestras aspiraciones personales. Hasta el 15 de marzo tenemos la puerta abierta... acércate.

Jaime García es presidente de ARCA.