Cuando se tiene cierta edad y ostenta uno el honroso titulado de jubilado, ganado con salud y esfuerzo durante décadas; cuando uno pensaba que las guerras eran cosas del pasado, al menos en Occidente, - en poco más de año y medio llevamos dos- ,hay días que cuesta escribir, y es que da la impresión de que digas lo que digas, importa poco, o casi nada. ¡Eran otros los tiempos en que la poesía era un arma de combate para cambiar el mundo! Hoy cada cual se justifica con su selectiva conciencia y busca argumentos que le sostengan y alivien, aunque la única justificación es la de San Francisco: “Somos lo que somos ante Dios…”

Esta última semana ha sido de locura, de desesperación. Uno creía superados o hibernados conflictos de otro tiempo, pero nuevamente las palabras de Benjamín Netayahu de “Ciudadanos estamos en guerra”, después del ataque de Hamás con 200 israelíes muertos y más de 1.100 heridos, lo dicen todo. Se oyen las quejas bíblicas de “¡Ay de ti Corozaín!!Ay de ti, Betsaida!… Nuevamente la guerra, el dolor, la desesperación y la muerte, y en medio el gran teatro del mundo que busca o dice tomar postura ante lo que ocurre y trata de justificar lo que no tiene justificación, como recientemente la vicepresidenta Yolanda Díaz, al culpar de los hechos al gobierno israelí y no reconocer la barbarie perpetrada por Hamás.

Siempre he dicho que para que uno pueda participar en la vida política se le debe pedir una condición básica: que se represente a sí mismo, y ahora, a tenor de las múltiples declaraciones de los diferentes líderes, he llegado a la conclusión de que pocos tiene autonomía para decir lo que sienten y piensan, que obedecen las órdenes o dictados de patrocinadores o patronos, aunque no se ajuste a lo que pide o necesita el sufrido pueblo español. Hace unas semanas mostraba mi inquietud por conocer los dineros que desde países extranjeros han financiado a algunos partidos políticos españoles y que nosotros los ciudadanos, desconocemos, véase investigación de la trama Putin en Cataluña, los espionajes de Pegasus, con Marruecos, o las ayudas de Venezuela e Irán… ¡Sería deseable que todo esto se aclarara antes de la investidura del nuevo presidente! Han sido muchos los años que algunos sectores políticos de la vida española alertaban de la bolivarización, de hacer de España otra Venezuela y ahora, cuando el imperio de la ley se tambalea y se cuestiona, ya no lo vemos tan lejano. En medio de todo ello impera el silencio cuando no la impunidad, véase “el procés”. Se habla de progreso y sin embargo más del 80% de la Humanidad cifra en la violencia la solución a ‘su problema o problemas’ y de ello hay ejemplos en España.

Aquí, afortunadamente, la sociedad no está tensionada, aunque sí las fuerzas políticas,- peaje a soportar- , que no gozan del aplauso ciudadano… El Gobierno, según los medios, todo lo fía en los fondos europeos, mientras el prudente rey Felipe VI, ante su hija Leonor, le recuerda y nos recuerda que “La Constitución es la máxima expresión de nuestra unión”. La presión migratoria va a más y Canarias en lo que va de año ya ha recibido a más de 20.000 personas… En pleno caos legal resuena esa conocida frase de “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”. La falta seguridad y estabilidad se refleja en la trayectoria de nuestros jóvenes que acuden insistentemente a los servicios de Salud Mental- más del 59% ya han acudido en lo que va de año- , ya que no encuentran amparo en nadie, a veces, ni en su familia. En el Desfile del Día la Nación y la Hispanidad el chivo de la legión “Pacoli” sigue acaparando la atención del público.

En Asturias, esta semana eléctrica, en la que todo se encamina a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023, tampoco han faltado las sorpresas, tanto positivas como negativas. Entre las primeras que el Atlético de Lugones, en su Campo de Santa Bárbara, va a jugar la Copa del Rey con un equipo de Primera. ¡Un primera en Santa Bárbara! ¡Sería deseable que los Reyes se hicieran presentes !¡Por pedir que no quede! Recordemos la vinculación familiar que tiene su majestad la reina Letizia con Lugones. Y ya que hablamos de fútbol y de Lugones, creo que es de justicia que en un lugar del campo de fútbol tenga su placa uno de los mejores futbolistas que ha tenido Lugones, me refiero a Nacho Pérez “Figalona”. Excelente portero , mejor persona e hijo de esta tierra que siempre quiso y quiere. Ya en el apartado de sorpresas negativas, inesperadas, lamento que en época de liderazgos difíciles y cuando más necesarios son, haya tenido que dimitir, por imprevistos familiares, el señor don Diego Canga, portavoz y parlamentario del PP. Le deseo lo mejor.

Ya para concluir comento que un reciente estudio dice que viven más los propietarios que los arrendatarios- facilitemos el acceso a la vivienda a los más- y que el ladrillo de plástico pueda ser la solución a los problemas del futuro. Los hospitales de Asturias necesitan plaquetas.

P.D: “… Si los pecados no se confiesan, permanecen anónimos; y si permanecen anónimos no es posible combatir en su contra…” (Pablo D’Ors “El olvido de sí”)