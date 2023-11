Una de las dos Españas ha de helarte el corazón (A.Machado). Nunca más oportunos estos versos del poeta cuando vemos los vendavales y huracanes de sonidos e imágenes que nos azotan estos días, para intentar justificar lo que no tiene justificación: a/ Que haya una España de primera (País Vasco, Cataluña) y otra de segunda, el resto de las autonomías y regiones; b/ Que la justicia no sea igual para todos; c/ Que todo este movimiento lo abandere un partido que dice defender la igualdad de todos y para todos, y solo para hacerse con el poder, sin escuchar la máxima juiciosa y prudente de sus mayores que le recuerdan que no todo vale en política y que le ruegan que tenga la generosidad de no tensionar y complicar la vida de los demás, de los que nos consideramos españoles, porque así lo avala la Historia, y si algo queremos es futuro, trabajo, justicia, paz… En nombre de España respete la ley que nos hemos dado.

Esta explosión de imágenes y palabras ha tenido su puesta de largo esta semana, a raíz del juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias, doña Leonor, el pasado martes, 31 de octubre, donde hemos visto una princesa sencilla, ilusionada y responsable prometer fidelidad y lealtad a la patria y cumplir y defender la ley y a un Presidente de Gobierno, en funciones, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, prometer lealtad a la princesa, sin el apoyo de sus socios de Gobierno. Casi al mismo tiempo o poco después, responsables del PSOE desconocido se entrevistan con Puigdemont en Bruselas en busca de su apoyo. A partir de ahí, hacen su entrada en escena los comerciantes del mercado persa del qué me das, qué deseo, la letra pequeña que no se suele leer y es la que más obliga. Para empezar a hablar, como gesto de buena intención, concédame la amnistía y perdóneme los 15.000 millones de euros de este año… La negociación sigue abierta.

No tenía pensado hablar de estas cosas y agradecer más la eficacia y trato exquisito dispensado del operario de RENFE cuando solicité información y billete para Madrid – agradezco mucho el buen servicio presencial, el online , no me gusta, no lo uso- , centrarme en los pequeños y motivadores detalles del día a día, pero acontecimientos recientes me han obligado a ello.

El pasado martes , por las calles de Pola, un coche con megáfono y buena explicación, denunciaba el genocidio de adultos y niños en Gaza, con el aplauso de todos los que no entendemos que la única argumentación política sea la violencia, la muerte, y ello me hizo preguntarme por la sociedad civil y su necesario protagonismo. En España, sin llegar a esos extremos, estamos entrando en una senda muy peligrosa si una misma Ley no regula la vida de todos nosotros. Estos mismos días, desconozco los motivos, quizás el subconsciente o cualquier otro, me ha llevado a leer la novela de Boris Pasternak titulada “El doctor Zhivago”, que había visto en el cine, hace ya décadas, que llevaba años en los anaqueles de mi librería y en la que me he encontrado parlamentos que hacen a uno pensar, y más en los actuales momentos que vivimos, cuando el protagonista nos dice: “Desprecio la política. No me gustan los hombres indiferentes a la verdad…No conozco corriente más replegada en sí misma y más apartada de los hechos que el marxismo".

Y algo de esto o mucho, palpo en la realidad actual española. Desde la caída del muro de Berlín , allá por noviembre de 1989, concretamente el día 9, el marxismo ha cambiado de estrategia, ahora se preocupa menos por las desfavorecidos y más por la identidad de género o cualquier otra estrategia que les lleve al poder. Por último, ayer, a media tarde, en las calles peatonales de Pola me encontré a un buen, moderado y juicioso amigo, que después de los lógicos saludos, me expresó su preocupación por la situación caótica y anárquica que vivimos. ¿A dónde vamos? Esto no puede seguir así. No lleva a ningún sitio. Si quedamos sin ley, qué será de nosotros… Se abre la selva. Se extiende el reino del “escallu”. Reflexiones que hago mías y que como argumento de autoridad os traslado. Quo vadis España? Hace unos días el expresidente González, a raíz de su estancia en Avilés dejó, como suele ser costumbre, unas certeras palabras que dicen mucho: ”Un indulto es perdonar, una amnistía es pedir perdón…”

En una entrevista la actriz Carmen Maura decía que en España los partidos “no logran ponerse de acuerdo ni para comprar el pan”. ¿Quién ha roto el consenso del 78? Hace ya muchos años, antes de aprobarse el fallido Estatuto de Autonomía de Cataluña, en 2006, un senador socialista me dijo que no estaba de acuerdo con la deriva de su Presidente . ¿Qué diría hoy?

P.D. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión…”(Artículo 14 Constitución Española de 1978)