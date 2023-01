Tras la confirmación oficial del regreso como pareja de Tamara Falcó e Íñigo Onieva queda por analizar cuál fue el momento clave que dio pie a esta esperada reconciliación. Ocurrió durante las fiestas navideñas y solo algunas personas se percataron de lo ocurrido, eso sí, lo justo para afirmar que ambos "se marcharon juntos".

El fantasma de las infidelidades había sobrevolado en numerosas ocasiones a la pareja, aunque la hija de Isabel Preysler nunca se había dado por aludida, señalando que sólo eran habladurías y que confiaba en su amor. Tanto, que accedió a grabar junto a él el reality La Marquesa para la plataforma de streaming Netflix, donde tampoco se obviaba esta situación, aunque Onieva siempre acababa saliendo airoso.

Ahora, parece que todo marcha rumbo para adelante y la pareja vuelve a hacer planes de futuro, tal y como ha adelantado El programa de Ana Rosa. Los colaboradores comentan todos los detalles de la reconciliación y cómo van a afrontar su futuro amoroso, con una casa y boda en el horizonte.

Antonio Rossi es el primero en hablar sobre la pareja: "Íñigo no ve como anormal que pasen mucho tiempo juntos, esto va a ir rapidísimo, creo que no nos vamos a dar cuenta y estamos en una boda a la mínima". Luego, el colaborador añade: "Es decir, que están en un estado de proactividad de verse, mostrarse y encontrarse... no es volver y cada uno en su casa".

Marisa Martín-Blázquez se suma al debate para anunciar qué es lo último que ha hecho Onieva tras su reconciliación: "Íñigo ha cambiado hasta el estado de WhatsApp, antes tenía "all white" y ahora pone 'now or never', ahora o nunca". Tras esto, la periodista informa: "Me han comentado que de momento no piensan en ir a vivir juntos en la casa donde vivían antes, Tamara está esperando una casa que había comprado en la urbanización de Puerta del Hierro, ése será el próximo domicilio donde pasen a vivir como pareja".

Cristina Tárrega, con información de primera mano, explica sobre la pareja: "Me han contado gente muy cercana a ella que ya están hablando de nuevo sobre una boda, que no quieren repetir la misma fecha... será antes, van a precipitarlo, va a suceder todo antes".