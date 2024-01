El paso de Pilar Llori por la casa de GH VIP estuvo marcado por el breve romance que protagonizó con su compañero de concurso, Luitingo. Una relación breve, pero que sigue dando que hablar y que acabó con ambos enfrentados cuando el cantante de 'Operación Camarón' decidió dejar a su recién estrenada novia una vez ambos fueron expulsados por el público.

Sin embargo, la polémica fue en aumento cuando el cantante sorprendía volviendo a la casa y declarando su amor por otra compañera de concurso con la que derrochaba momentos de complicidad a pesar de que ambos negasen que entre ellos hubiese algo más que una amistad, la modelo Jessica Bueno.

La historia dio un giro cuando Llori fue repescada y volvió a convertirse en concursante del reality y en testigo forzosa del romance en ciernes entre su ya exnovio y la sevillana. Una situación que acabó con la influencer hecha un mar de lágrimas en más de una ocasión.

Precisamente este panorama acabó por erigirla como 'viuda de España' por algunos seguidores del concurso, que no dudan en referirse así a través de las redes. Lejos de guardar silencio, la influencer ha decidido pronunciarse y arremeter una vez más contra Luitingo.

Pilar Llori explota

La influencer no quiere que haya nada que la pueda volver a relacionar con Luitingo, y así lo ha demostrado en su perfil. Y es que, desde su último enfrentamiento en el plató del Debate, no quiere volver a escuchar siguiera el nombre del actual novio de Jessica Bueno.

Así, ha utilizado su canal de difusión en Instagram para dejar claro que lo que pudo haber entre ella y el andaluz es cosa del pasado, y aunque no haya ningún muerto, es un tema que quiere dejar enterrado. "Lo de viuda de España. ¿Todo bien para los que me llamáis así? No me he casado ni nadie se ha muerto que yo sepa", ha querido dejar claro.

"Dice el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Besis para todos", han dicho la televisiva utilizando el refranero español. Así queda por zanjado el tema.