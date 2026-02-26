Villaviciosa celebra este sábado el Antroxu con más premios de la comarca oriental

Villaviciosa ya está ultimando los detalles del intenso programa de actividades de carnaval que se desarrollarán tanto por el propio Ayuntamiento, como por diversas asociaciones y colectivos, y que fue presentado recientemente en el salón de Plenos del Ayuntamiento, con la asistencia del Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, los concejales de desarrollo local y festejos, Rocío Vega y José Antonio Fernández, la representante de la familia de Benigno Flores Rodríguez "Beni", Delfina Flores, que da nombre al Memorial, y Cristina Figaredo García y Arancha Sampedro García, vicepresidenta y vocal respectivamente de la Asociación de Fiestas del Portal, así como representantes de los grupos de mazcaraos de las A.VV. de Rozaes y El Miravete de Llugás. "Desde el gobierno local, se viene haciendo en estos años un esfuerzo económico importante, apostando por el Antroxu, como una de las fechas más importantes del año para disfrutar los vecinos, visitantes, y como apoyo a la hostelería y comercio local", explicó el alcalde.

Agenda y premios

También, se ofrecerá el Concierto de Antroxu de la Banda de Música de Villaviciosa bajo la dirección de José Antonio Fernández, el domingo 1 de marzo a las 18 h en el Teatro Riera a las 18h30. Las entradas, serán gratuitas, y estarán disponibles una hora antes de la función hasta completar aforo.

Será el sábado, 28 de febrero cuando llegue el momento más esperado, el Antroxu de adultos, que este año presenta importantes novedades en cuanto a premios y nuevas categorías, aumentando la dotación de premios en 1.200€ hasta llegar a los 9.000€, a los que hay que sumar los 350€ que aporta la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi).

En cuánto al apartado de "Carrozas" se mantienen la cuantía en la categoría general, en la local se sube el premio a la mejor carroza a 400 € (a los que hay que sumar los 100 en cheque-regalo de Acosevi) y se crea un segundo premio dotado con 200€.

Igualmente en el apartado de "Grupos", se incrementa el primer premio a 800€, así como los de grupos locales a 250€ (más el cheque regalo de 50€ de Acosevi) y 100€ para el segundo puesto. Además se crea una nueva categoría de "Grupos reducidos" de hasta 20 personas con un primer premio de 300€ y un segundo de 100€. También se sube a 300€ la dotación del "Mejor grupo de Mazcaraos", premio introducido en el año 2018 para premiar a los grupos de al menos 8 personas disfrazadas recordando el tradicional Antroxu de los pueblos de Asturias, que en Villaviciosa tiene buenos ejemplos, que se están recuperando recientemente, especialmente por diversas asociaciones del concejo.

En cuanto al concurso de Charangas, se mantiene en dotación económica, si bien se crea una categoría para aquellas agrupaciones que no quieran participar en el concurso, pero sí en el desfile, con un premio de 100€.

La categoría de disfraces "Individuales" mantiene su dotación económica, así como el Mejor Disfraz Individual Local, con 200€ en cheque regalo aportado por Acosevi, más el trofeo singular, creación de Charo Cimas, conmemorativo del Memorial Benigno Flores Rodríguez "Beni", que este año llega a su décima edición.

Fiesta de carnaval

Por segundo año además, la Asociación de Fiestas del Portal vuelve a organizar la fiesta de Carnaval, con la discoteca móvil "Vas Bailar" y "RVS" desde las 23.30 a las 4.00 horas de la mañana, con carpa y barraca en la Plaza del Ayuntamiento.

El plazo de inscripción para todas las categorías finaliza el 25 de febrero y las inscripciones deberán realizarse en el Ayuntamiento de Villaviciosa. Toda la información sobre bases y la documentación de inscripción está disponible en www.villaviciosa.es

La entrega de premios está prevista a partir de la media noche de la intensa jornada del sábado en la Plaza del Ayuntamiento.