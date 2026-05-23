Emilio García Longo, alcalde de Parres: "Estamos en un entorno privilegiado, en plena transformación e ideal para emprender"

Ubicado en el oriente de Asturias, Parres es más que el archiconocido descenso internacional del sella. Es cultura, esencia rural y también el destino ideal para aquellos que busquen vivir en un entorno privilegiado y dar forma a una idea empresarial o proyecto innovador. Porque este concejo que cuenta con algo más de 5.000 habitantes tiene río, montaña yha ido adaptando su perfil agrícola y ganadero a las necesidades del presente y del futuro.

-¿Es parres un buen lugar para emprender?

Somos un concejo situado estratégicamente. Puerta de la comarca de Picos de Europa, estamos cerca del centro administrativo, político y económico de Asturias. Tenemos muchos servicios, equipamientos, buena calidad de vida y día a día ponemos en marcha nuevas iniciativas para los vecinos. Invertimos en nuestra zona rural y esto a nivel turístico lo convierte en un sitio ideal para emprender. Además, últimamente se establecieron en Parres nuevos proyectos empresariales de gran magnitud. Ideas con futuro, sin olvidar los pequeños comercios que siguen abriendo sus puertas. Si esto pasa no es por casualidad.

-¿Qué negocios innovadores se están desarrollando en la zona?

Tenemos por ejemplo el Palacio de Nevares con esa experiencia de producción de vinos y plantación en un entorno de viñedos y con una potente inversión. Ahora quieren restaurar el palacio que está en torno a esa plantación. También abrió una delegación la Cooperativa de agricultores de Gijón, próximamente abrirá un nuevo supermercado muy importante aquí en Asturias y que creará 20 empleos en la zona. Además, ofrecemos un curso para mujeres emprendedoras del oriente porque queremos incidir en la importancia de la formación e información.

-La información publicada en La Nueva España dentro de la serie «Adelantados», destaca la conexión entre tecnología y territorio. ¿Cómo valora los resultados en esta materia?

El concejo es rural pero se ha transformado desde hace años. Pasó de una actividad fundamentalmente agrícola y ganadera a convertirse en un concejo de servicios. Los que estamos fuera de las grandes ciudades siempre vimos la necesidad de contar con esos recursos que muchos vecinos requieren, hemos logrado acercar la tecnología a todos los nucleos y muchas familias y jóvenes se asentaien aquí por el teletrabajo y por las opciones que tienen gracias a los recursos de que disponemos.

-¿Cuáles son las principales prioridades y retos del Ayuntamiento para seguir modernizando el concejo y mejorar la calidad de vida de los vecinos?

Estamos en un proceso de transformación. Se está transformando la zona urbana en la capital y el concejo que tiene relación con proyectos en los que trabajamos desde hace años y que marcarán un antes y un después en la vida del concejo. Esto también pasa en el entorno rural donde realizamos unna gran inversión en infraestructura de todo tipo. Aunque sin duda, uno de nuestros retos es el demográfico. Debemos fijar población, seguir construyendo ciudades y pueblos más habitables donde la gente al margen de su edad, esté a gusto, que sientan que vivir en el concejo tiene un valor añadido y esto tiene que ver con proyectos que afectan a jóvenes niños y mayores y que ya se están poniendo en marcha. A eso se suma la necesidad de vivienda pública en lo que trabajamos con el Principado y de impulsar un turismo sostenible. Queremos ser un destino de calidad más que de cantidad.