Puebla de Lillo pone en valor su montaña y su ganadería

Puebla de Lillo celebra este domingo una nueva edición de su tradicional Concurso-Exposición de Ganado de Montaña, una cita ya consolidada en el calendario ganadero de la localidad y que reunirá, como en ediciones anteriores, a algunos de los mejores ejemplares de ganado vacuno, equino y mastines de la montaña leonesa. Pondrá en valor, además, la tradición ganadera y el patrimonio rural de la montaña. En esta XLVI edición, el recinto ferial volverá a convertirse en punto de encuentro para ganaderos, vecinos y visitantes.

El concurso contará con cinco secciones de ganado vacuno, ocho secciones de ganado equino y tres secciones de mastines, en las que se valorará la calidad y las características de los ejemplares participantes.

El programa comenzará a las 8.00 horas, con la apertura del recinto ferial, permaneciendo abierta, hasta las 10.30 horas, la entrada de ganado que luego será calificado por el jurado.

Mientras se desarrolla el concurso, los asistentes podrán disfrutar, a partir de las 12.00 horas, del espectáculo "La Magia del Caballo", que tendrá lugar en la finca situada junto al recinto ferial. Una propuesta que permitirá disfrutar de la belleza y espectacularidad del mundo del caballo en un entorno especialmente ligado a la tradición ganadera.

La jornada contará también con un mercadillo de productos y artículos relacionados con el medio rural y la gastronomía. Los visitantes podrán adquirir miel, quesos, embutidos, utensilios ganaderos, empanadas y pasteles, entre otros productos. Además, habrá servicio de pulpeiro y bar.

A las 14.00 horas tendrá lugar uno de los momentos centrales de la jornada: la entrega de premios a las ganaderías participantes y galardonadas en las diferentes categorías.

Como cierre de la celebración, se ofrecerá a todos los asistentes el churrasco procedente de las ganaderías de nuestra montaña, como muestra de reconocimiento y puesta en valor de la producción ganadera de la zona.

Desde la organización se anima a vecinos y visitantes a acercarse a Puebla de Lillo y disfrutar de una jornada que combina ganadería, tradición, gastronomía, productos de la tierra y espectáculos ecuestres, en un encuentro que año tras año contribuye a mantener vivas las costumbres y el modo de vida de la montaña leonesa.