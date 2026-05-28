Las jornadas de la merluza y el pixín encaran su recta final en Llanes
Hasta el domingo trece establecimientos del concejo ofrecen menús y tapas basados en estos dos iconos del mar;sin duda, un plan perfecto que aúna producto kilómetro cero, guisos marineros y el encanto llanisco
R. S.
Llanes vive estos días sumergido en su mejor tradición marinera. Quienes aún no hayan tenido la oportunidad de disfrutar de la II Edición de las Jornadas Gastronómicas de la Merluza y el Pixín, pueden aprovechar hasta este domingo. El concejo es el gran epicentro gastronómico del Oriente asturiano, gracias a una iniciativa de Otea Llanes en colaboración con la Cofradía de Pescadores Santa Ana y el Ayuntamiento. El público ha respaldado con entusiasmo una cita que este año ha incrementando la participación hasta 13 restaurantes y sidrerías. La presentación, celebrada en la rula llanisca, dejó clara la filosofía de la ruta: rendir homenaje a las gentes de la mar y llevar el producto fresco, capturado en el litoral, con etiqueta de «kilómetro cero», desde las barcas hasta las mesas de los restaurantes.
Tradición e innovación en trece paradas obligatorias
Bares y restaurantes ofrecen recetas que demuestran la maestría culinaria de la zona. Desde Otea Llanes se destaca el esfuerzo del sector por potenciar una cocina honesta y de máxima calidad. Las jornadas se adaptan a todos los gustos con dos modalidades:
Tapa o Plato: Ideal para quienes buscan un formato más ligero, perfecto para disfrutar en la zona de barra y continuar la ruta descubriendo el ambiente costero y comercial de Llanes.
Menú : Propuestas completas pensadas para el reposo del comedor, donde los chefs locales equilibran el máximo respeto a los guisos marineros de siempre con un sutil toque de innovación contemporánea.
Otea ha optimizado un espacio exclusivo en su plataforma digital escapadaasturias.com. A través del teléfono móvil, a un solo clic, el usuario puede consultar la localización geoposicionada de los participantes, revisar al detalle los menús de las jornadas, consultar precios y organizar la visita.
Alojamiento: Como gran aliciente para este tramo final, la web permite consultar opciones de alojamiento para disfrutar de un fin de semana único donde cada parada, de verdad, sabe a mar.
LOS PARTICIPANTES
Ágora (Llanes)
Cenador del Convento - Hotel Don Paco (Llanes)
El Mirador de Toro (Llanes)
Hotel Kaype (Barro)
Hotel y Restaurante Migal (Cué)
La Veguca (Andrín)
El Cenador de La Hacienda - Hotel Silken (Llanes)
Riegu (Vidiago)
Riomar (L,lanes)
Sablon's (Llanes)
Casa El Rubiu (Vidiago)
El Puerto (Llanes)
Sidrería Salero (Llanes)
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