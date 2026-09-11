Škoda Epiq: pequeño por fuera, enorme en argumentos

El Škoda Epiq quiere demostrar que un coche eléctrico compacto no tiene por qué renunciar al espacio, la autonomía o la utilidad. Con 4,17 metros de longitud, el nuevo modelo 100% eléctrico de la firma checa está pensado para desenvolverse con facilidad en ciudad, pero también para responder a las necesidades de una familia y afrontar viajes de fin de semana. El modelo tendrá, además, un importante acento español. Se producirá en la planta de Volkswagen Navarra, en Pamplona, convirtiéndose en el primer Škoda fabricado en nuestro país.

Una nueva imagen para Škoda

El Epiq es el primer modelo de producción que adopta por completo el lenguaje de diseño Modern Solid. Esta filosofía apuesta por superficies limpias, proporciones robustas y una imagen tecnológica sin adornos innecesarios. El frontal está presidido por el denominado Tech-Deck Face, un panel negro brillante que sustituye visualmente a la parrilla tradicional y permite integrar algunos de los sensores empleados por los sistemas de asistencia. La nueva firma lumínica LED en forma de T aparece tanto delante como detrás. Las versiones superiores podrán incorporar faros Matrix LED, mientras que las llantas disponibles en España irán desde las 18 hasta las 20 pulgadas de la First Edition.

Interior del nuevo Skoda / Cedidas a LNE

Uno de los grandes argumentos del Epiq es su maletero de 475 litros, una capacidad especialmente destacable en un SUV urbano. La plataforma eléctrica MEB+ y la arquitectura de tracción delantera permiten aprovechar al máximo el espacio interior. El habitáculo dispone también de numerosos compartimentos en las puertas, la consola y el reposabrazos. Algunas versiones podrán incorporar un pequeño maletero delantero para guardar el cable de carga.

A ello se suman las habituales soluciones Simply Clever de Škoda, como el paraguas integrado en la puerta, el rascador de hielo, los ganchos para bolsas, los portabotellas de gran capacidad o una bolsa específica para organizar los cables de carga.

Interior digital y sostenible

El salpicadero presenta un diseño horizontal y despejado, con instrumentación digital y una pantalla central de infoentretenimiento de 13,1 pulgadas. El sistema reúne la navegación, las funciones conectadas y los ajustes principales del vehículo. Mediante la aplicación MyŠkoda será posible consultar información a distancia, programar la carga y controlar algunas funciones de confort. Dependiendo del equipamiento, un teléfono compatible también podrá utilizarse como llave digital. La sostenibilidad no se limita al motor eléctrico. El habitáculo prescinde de materiales de origen animal y utiliza poliéster reciclado y Techtona, una alternativa al cuero. En total, el vehículo incorpora más de 34 kilogramos de materiales reciclados.

Enchufable / Cedidas a LNE

Hasta 437 kilómetros de autonomía

La versión de lanzamiento será el Epiq 55, equipado con una batería de 55 kWh y un motor delantero de 155 kW, equivalentes a 210 CV. Su autonomía alcanza los 441 kilómetros. La batería admite carga rápida en corriente continua de hasta 105 kW. En condiciones adecuadas, puede pasar del 10 al 80 por ciento en aproximadamente 24 minutos. En corriente alterna, la potencia máxima de carga es de 11 kW. El conductor también podrá utilizar un modo de conducción con un solo pedal, que aumenta la retención al levantar el pie del acelerador y recupera energía en las deceleraciones.

Interior del vehículo / Cedidas a LNE

Una batería para alimentar dispositivos

Otro de sus recursos destacados es la carga bidireccional. La función Vehicle to Load permite utilizar la batería para alimentar dispositivos externos, como una nevera portátil, herramientas o pequeños electrodomésticos. Además, el sistema Vehicle to Home permitirá suministrar energía a una vivienda, siempre que se disponga de una instalación y un cargador doméstico compatibles.

Desde 22.800 euros

El Škoda Epiq 55 se comunica en España con un precio desde 22.800 euros, sujeto a las condiciones de la campaña comercial. Más adelante llegarán las versiones Epiq 35 y Epiq 40, con una batería de menor capacidad y previsiblemente un precio de acceso inferior, aunque sus tarifas todavía no han sido anunciadas.