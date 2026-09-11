C5 Aircross, líder en confort, seguridad y polivalencia

Fundada en 1919, la marca francesa Citroën pone el confort de las personas como una de las máxima prioridades de sus vehículos. Para la firma del «double chevron, el concepto de confort va mucho más allá de la mera comodidad y el nuevo Citroën C5 Aircross es un ejemplo.

Esta inquietud histórica se concreta en los asientos Advanced Comfort, que cuentan con una novedosa espuma de alta densidad que optimiza la comodidad. También se ha desarrollado la suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos, capaces de generar un confort de marcha extraordinario.

En el interior se aprecia espacio para un bienestar superior y en su segunda generación, el Citroën C5 Aircross experimenta un nuevo paso adelante en materia de capacidad interior, combinada con un óptimo aprovechamiento y con soluciones inteligentes que incrementan su modularidad. Se logra así un entorno para sentirse como en casa, potenciando la experiencia de viajar.

Interior del vehículo / Cedidas a LNE

Sus generosas proporciones, responden a medidas de 4.652 mm de longitud, 1.902 mm de anchura y una extensa distancia entre ejes de 2.784 mm, dando lugar a un espacio excepcional en el interior, especialmente en la 2ª fila de asientos, siendo reconocido con el mejor estatus de su clase en las plazas traseras.

Beneficiándose de la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, el Citroën C5 Aircross es un SUV ideal para realizar largos desplazamientos con la máxima comodidad. La experiencia de viaje en términos de confort se beneficia de su ambiente lounge, ofreciendo un interior zen bajo el concepto Advanced Comfort.

Luminosidad

Otra de las novedades introducidas en el Citroën C5 Aircross es un reposacabezas central que incorpora dos portavasos y dos ranuras para smartphones, que pueden ser recargados utilizando las dos tomas USB-C ubicadas en la parte trasera de la consola central, o bien mediante una tercera toma de 12 voltios instalada en el maletero.

Tanto los pasajeros delanteros como los traseros pueden disfrutar de la luminosidad que proporciona un gran techo panorámico de cristal, que tiene unas dimensiones de 1.069 x 720 mm. Dispone de cortina eléctrica para ocultarlo por completo y su parte frontal se puede abrir eléctricamente para favorecer la ventilación del habitáculo y proporcionar sensación de libertad.

La modularidad brilla en este SUV de la marca francesa, mediante la posibilidad de abatir la segunda fila de asientos, en proporción 40/20/40. Además, los respaldos ajustables de los asientos traseros permiten adaptar el volumen de carga a necesidades específicas.

Con una capacidad útil de 565 litros en todas las versiones del modelo, el maletero ofrece también mucho espacio y posibilidades de modulación. El piso se pude ajustar a dos alturas diferentes y, en la posición inferior, queda un espacio de almacenamiento de 75 litros bajo el suelo.

el nuevo C5 Aircross / Cedidas a LNE

El nuevo Citroën C5 Aircross es la entrada a la electrificación sin miedo en el segmento C-SUV. una de las últimas novedades del modelo son sus motores híbridos enchufables.

El nuevo Plug-In Hybrid 180 del C5 Aircross combina un motor gasolina con un motor eléctrico de 81,2 kW (110 CV) y una caja de cambios automática ë-EAT8, que entregan, conjuntamente, una potencia de 180 CV. Con una batería de 12,4 kWh, este modelo ofrece hasta 55 km de autonomía 100% eléctrica, por lo que goza de la etiqueta Cero de la DGT.

El nuevo Citroën C5 Aircross gana en espacio y comodidPara aquellos que quieras más potencia, su opción es el nuevo Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid 225, el tope de gama. Combina un motor de gasolina con un propulsor eléctrico de 110 CV (81,2 kW), que entregan una potencia total de 224 CV y 360 Nm de par máximo. El bloque eléctrico se alimenta con la misma batería, pero puede recorrer hasta 58 kms. en modo 100% eléctrico.

Antonio Carmona, embajador del nuevo Citroën, presenta su gira 20 aniversario / Cedidas a LNE

La batería de los motores PHEV del Citroën C5 Aircross pueden recargarse en dos horas gracias a una potencia de carga de 7,4 kW. Durante la conducción se puede activar la función ‘ë-Save’, que permite reservar autonomía eléctrica para activarla cuando sea necesario, por ejemplo, en trayectos urbanos o en zonas de cero emisiones.

Frente a las modas de diseños masivos e ineficientes, el Nuevo CitroënC5 Aircross cambia el juego con una estética musculosa, esbelta y de líneas tensas y fluidas que combina una postura sólida y prestigiosa en la carretera con un espacio interior que es una verdadera fuente de bienestar para todos los pasajeros.

Gracias a su cuidado diseño aerodinámico con un coeficiente SCx de 0,75, el Nuevo Citroën C5 Aircross logra aumentar su autonomía eléctrica en 30 kilómetros.

Nuevo Citroën C5 Aircross, desde 26.790 euros.