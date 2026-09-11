¡La Vuelta al Cole más creativa llega a Los Prados con LEGO®, Playmobil y modelismo!

La vuelta a las clases no tiene por qué ser aburrida. En Los Prados queremos que la afrontes de la manera más divertida y creativa posible. Durante los próximos días 11, 12, 18 y 19 de septiembre, nuestra Planta Alta (local A-28) se transformará en el epicentro de la imaginación con actividades continuas y talleres didácticos completamente gratuitos.

Exposiciones y actividades continuas

Durante los viernes (de 17.00 a 21.00 h) y los sábados (de 12.00 a 21.00 h), podrás disfrutar sin interrupciones de:

•Maquetas asombrosas: Una pequeña exposición de LEGO® y miniaturas a cargo de la Asociación Asturiana de Modelismo.

•Mundo Playmobil: Una escena especial muy detallada montada por el experto Sergio Cardín.

•Zona Asturbrick: Retos de montaje a ciegas, construcción y prueba de vehículos, creación libre guiada y partidas en un espectacular ajedrez tematizado.

•Modelismo en directo: Observa en vivo cómo los miembros de la Asociación Asturiana de Modelismo preparan y pintan detalladas figuras frente al público.

Talleres Didácticos: ¡Crea y aprende!

Para los pequeños constructores y artistas de la casa (de 8 a 14 años), hemos preparado talleres interactivos con una duración de entre 20 y 40 minutos.

¡Importante! Las plazas son muy limitadas (máximo 12 niños por sesión) y la inscripción es estrictamente presencial, una hora antes del comienzo de cada taller en el propio local A-28.

Viernes 11 de septiembre

–8:00 h – Taller de pintura de miniaturas: Prepara y pinta tu propia figura de astronauta con la Asociación de Modelismo de Asturias.

–19:30 h – Taller de construcción de LEGO®: Diseña una pequeña escena con los famosos ladrillos junto a Asturbrick.

Sábado 12 de septiembre

–12:30 h – Taller de construcción de LEGO®

–18:00 h – Taller de creación de mapas de fantasía: Diseña mundos mágicos con café, arroz e imaginación junto a la Sociedad Tolkien de Asturias.

–19:30 h – Taller de construcción de LEGO®

Viernes 18 de septiembre

–18:00 h – Taller de construcción de LEGO®

–9:30 h – Taller de construcción de LEGO®

Sábado 19 de septiembre

–12:30 h – Taller de construcción de LEGO®

–18:00 h – Taller de construcción de LEGO®

–19:30 h – Taller de Playmobil: Monta y personaliza tu propia figura de la mano de Sergio Cardín.

¡No te lo pierdas! Ven a Los Prados y haz que esta vuelta al cole te pille creando. ¡Te esperamos!