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Abre sus puertas la Feria de Muestras de San Martín

Comercio, actividades de ocio y ganadería, citas destacas del fin de semana en el concejo

Ambiente en Femex en una edición anterior

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A.A.

La 34ª Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) abre hoy sus puertas, en el parque de El Florán, con una gran galería comercial, mercado de artesanía y una extensa programación de ocio durante todo el fin de semana.

La inauguración del recinto ferial tendrá lugar esta mañana por la Corporación Municipal, ambientada con la música de la Bandina de Gaites Valle del Nalón, que visitará los stands de los comercios, instituciones y asociaciones participantes.

Programa

Consulta todo el programa en feriasanmartinonline.com

Coincidirá la apertura con la recepción a las asociaciones de pensionistas de Cudillero y Villaviciosa. Acompañadas por su homóloga en Sotrondio, participan de un encuentro aprovechando la celebración de la feria. En horario de mañana y tarde, funcionará el tren turístico que trasladará al público a la FEMEX desde Blimea, Sotrondio y El Entrego.

Por la tarde, tendrá lugar la actuación de la Banda de Gaites Rey Aurelio. Habrá también conferencias feministas a cargo de la Tertulia Feminista Les Rosalíes, además del concierto de la Charanga Élite, y "The Burguer Top": diferentes "foodtrucks" ofrecerán variedad de hamburguesas hasta el domingo.

Mañana actuará el Grupo folclórico L’Esperteyu y se efectuará la marcha solidaria frente a la ELA, a las 12.30 horas. Por la tarde, FanMedia y show con los creadores de contenido Daniel Fez, Denis Díaz y Jartoka, a partir de las 18.00 horas, y concierto del grupo Malvís, a las 20.00 horas.

El domingo, 64º Certamen Ganadero, ruta en bicicleta, cordero a la estaca, fiesta infantil, final de bolos, presentación del concurso de canción asturiana y concierto de Black Stokers.

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