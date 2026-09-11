Mokka GSE, eléctrico de carreras

Los rallyes han servido siempre a los fabricantes para poner en desarrollo en la competición tecnologías que luego se aplican en los coches que se utilizan a diario. El grupo Stellantis, a través de su firma Opel es consciente de esta premisa y ha realizado este año una fuerte apuesta para ver una fórmula de promoción de un coche eléctrico en seis países de centro Europa, la ADAC Opel GSE Rally Cup. La representación española en esta copa monomarca lrecae en Alex Español, afincado en Andorra y el asturiano Enrique Velasco. La particularidad de este trofeo radica en el vehículo utilizado, el nuevo Opel Mokka GSE Rally. Se trata del primer coche de rally del mundo desarrollado según el nuevo reglamento eRally5 de la FIA, y sustituye al Opel Corsa Rally Electric 2025.

El calendario refleja el gran atractivo de la ADAC Opel GSE Rally Cup 2026. Con siete pruebas en seis países, la copa es más internacional que nunca. La temporada arrancó con el Rally ELE en Eindhoven, Países Bajos, a finales de mayo, antes de trasladarse a los Vosgos franceses dos semanas después, donde los coches de rally eléctricos compitieron en el Rally Vosges Grand-Est por cuarta vez. A mediados de julio, la copa de rally eléctrico regresó al popular Rally Weiz, en Austria, tras un año de descanso. Y a esto le siguen dos pruebas del Campeonato Alemán de Rally (DRM), la ya disputada en agosto, el Rally ADAC Saarland-Pfalz, y la que se disputará en septiembre, el Rally ADAC Stemweder Berg.

El Opel Mokka GSE Rally en el que corre Enrique Velasco, en el círculo / Cedidas a LNE

La temporada concluirá con dos nuevas pruebas en el calendario de la copa. El Rally San Remo, a mediados de octubre, es uno de los eventos más prestigiosos y tradicionales del mundo del rally. Mientras que el final de la temporada tendrá lugar el último fin de semana de noviembre en el Rally Spa, en las Ardenas, a pocos kilómetros de la frontera belga-alemana.

Tras las cuatro pruebas disputadas, la clasificación la encabeza el francés Tom Dufour con 88 puntos por delante del británico Ioan Lloyd con 85 y el alemán Timo Schulz con 69. Español y Velasco son octavos en la general con 28 puntos.

Con el nuevo Opel Mokka GSE Rally y bajo el nuevo nombre ADAC Opel GSE Rally Cup, la presente temporada de rallyes está superando los éxitos de anteriores ediciones. Además de los equipos y el vehículo de competición, una avanzada infraestructura de carga también contribuye a ello. Esta permite cargar el Mokka GSE Rally fuera del parque de asistencia, lo que permite recorrer aún más kilómetros en las etapas especiales. Lo que aumenta aún más la sostenibilidad de la ADAC Opel GSE Rally Cup y la emoción de la primera copa mono marca de rallyes totalmente eléctrica.

Con una potencia máxima de 207 kW, el Mokka GSE Rally establece nuevos estándares en los rallyes eléctricos. La batería cuenta con una capacidad de 54 kWh con un sistema eléctrico de 400 voltios, mientras que la tracción se obtiene mediante un diferencial autoblocante Torsen acoplado a una caja de cambios de carreras que pasa la potencia al eje delantero. Se trata de un vehículo ligero para ser un eléctrico, solo pesa 1.585 kg.

El coche eléctrico de carreras de esta temporada sustituye al Corsa del año pasado

Dado que opera con alto voltaje, el coche cumple de forma estricta con las normativas de seguridad de la FIA como: desconexión rápida. En caso de desaceleración brusca o accidente, los sensores apagan todo el sistema eléctrico en milésimas de segundo. Batería, encapsulada especial y con protecciones inferiores reforzadas para evitar daños por impactos con piedras o saltos. Extinción, sistema integrado que utiliza un agente extintor no conductor de electricidad.

Otro de los retos resuelto por los organizadores ha sido la carga de los vehículos. Tradicionalmente, cargar una flota de coches eléctricos de carreras requería pesados e inmensos transformadores conectados a redes de media tensión para evitar picos de consumo masivos. Sin embargo, la copa utiliza un revolucionario sistema portátil desarrollado junto a su socio SCHALL-E. Al ser unidades móviles autosuficientes, los puntos de recarga se pueden desplegar no solo en el parque de asistencia central, sino también de forma remota en los enlaces entre tramos cronometrados. Esto ha permitido ampliar significativamente los kilómetros totales de carrera por tramo.