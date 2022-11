Los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado critican la falta de previsión de las administraciones autonómica y estatal, a las que atribuyen el recorte presupuestario que la Universidad de Oviedo se ha visto obligada a hacer en el plan propio de investigación para 2023 debido al alza de los precios de la electricidad y el gas. Unánimemente, reclaman una partida extra para mantener la actividad investigadora, que consideran decisiva para el futuro de la región, y la adopción de medidas que favorezcan la suficiencia energética.

La diputada del PP en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo, indicó que su grupo ya traslado la preocupación por este asunto, en el parlamento regional, al Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, advirtiendo "que las medidas de ahorro implantadas por el equipo rectoral no iban a ser suficientes, ni tampoco los incentivos aprobados de 200.000 euros para fomentar este ahorro por parte del Gobierno". El PP solicitó "dotar algún tipo de partida extra, para paliar la escalada del precio de la luz y el gas, que estaba lastrando el presupuesto de este año 2022 a la Universidad de Oviedo". "Nos parece un absoluto error y un absoluto despropósito que se tenga que recortar en esta partida tan importante. Se debería haber dotado esa partida extra para hacer frente a la subida desmesurada de energía, que se sabía que descompensaría el presupuesto de manera muy importante", manifestó.

La portavoz parlamentaria en Asturias de Ciudadanos, Susana Fernández, da "por hecho que la Universidad ha contemplado todas las hipótesis, pero es muy triste que la investigación, que es la que nos puede dar soluciones a crisis futuras, incluida la energética, sea la que sufra los recortes". A su juicio, no obstante, "lo más grave es que ninguna Administración, ni la estatal ni la autonómica, haya trabajado de forma preventiva para dar una solución global e integral y para evitar que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros investigadores, que son nuestro futuro, sean los perjudicados del incremento del gasto energético". "Si hubiésemos hecho los deberes en eficiencia energética, en lugar de gobernar por impulsos ideológicos y sin criterio, estaríamos preparados y esto no sucedería", opinó.

Ángela Vallina, la portavoz de IU en la Junta General del Principado, lamenta que "se cargue el peso de la factura eléctrica en el que, a nuestro juicio, debe de ser uno de los pilares de la institución académica y del propio modelo de sociedad: mantener el esfuerzo en investigación debe ser una prioridad". Vallina indicó que "si hay que recortar gastos estos tienen que ser, en primer lugar, costes superfluos". "Entendemos que es imprescindible poner en marcha un plan de eficiencia energética para reducir el gasto, aprovechando todo el potencial de conocimiento científico y técnico para tratar de sacar el máximo partido a los nuevos modelos de producción y autoconsumo. No sabemos realmente qué se está haciendo en la Universidad, pero reducir en el plan de ciencia no nos parece que sea lo correcto".

Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General, subrayó que "la apuesta por la ciencia y la investigación no puede estar sujeta a imprevistos, sino que debe ser una apuesta a largo plazo. La estabilidad es algo fundamental. Como ya alertamos en el debate de orientación política, la preocupación del Gobierno de Barbón por nuestra Universidad se limita a los titulares de prensa".

Sara Álvarez Rouco, vicepresidenta de Vox en Asturias y diputada en el parlamento regional, considera que "la Universidad es una víctima más del momento de crisis que vivimos". Sin embargo, no entiende "que no haya podido anticiparse todo esto, porque era bien sabido hacia dónde nos encaminábamos. De todos modos, es el momento de elegir entre lo importante y lo prescindible, y la cancelación del programa de ciencia debe verse desde la perspectiva de la dificultad del momento actual. Entendemos que no es algo definitivo, sino meramente transitorio cuando lo más importante es la continuidad de la institución planteando unos objetivos realizables a la medida de los recursos que se disponen".

Armando Bartolomé, diputado del grupo mixto, comentó que "la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil", añadiendo que, en vista de la situación actual, "la investigación y los jóvenes, en una Universidad con un presupuesto de 220 millones, no son una prioridad salvo para la retórica publicitaria".

Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos no se pronunciaron sobre la situación de la Universidad de Oviedo ante la crisis energética actual.