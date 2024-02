"La razón de no haber hecho teatro hasta ahora fue el miedo"

El actor madrileño Álvaro Monje (1986) es Vincent Chef Chef en "Cielos", una de las tragedias más significadas del dramaturgo francolibanés Wadji Mouawad, el mismo del "Incendios", uno de los éxitos mundiales del momento. Se trata del penúltimo proyecto de Sergio Peris-Mencheta como director de escena. Mañana viernes (20.15 horas) y el sábado (20.30 horas) el espectáculo que se estrenó este verano en el teatro de la Abadía de Madrid llega a Avilés y Gijón respectivamente.

–Lleva casi treinta años dedicado a la interpretación y ha tenido que llegar "Cielos" para que salga a un escenario de un teatro por primera vez.

–(Risas). Sí, sí.

–Explíqueme qué ha pasado.

–Estaría siendo muy deshonesto conmigo mismo si no dijera que ha sido por miedo y por respeto. Esa ha sido la principal de las causas para que no haya teatro hasta ahora. Luego llegaban cosas que a lo mejor no me motivaban tanto y veía a mi hermano (Jorge Monje), que tiene compañía, que hace teatro, y yo decía: "Quiero hacer algo que me guste y me motive". El teatro para algunas cosas es más sacrificado y tienes que estar más seguro de dónde entras. No se daban las circunstancias. También es verdad que yo no iba a buscarlas y eso, al final, hace mucho.

–¿Y qué cambió?¿Peris-Mencheta? ¿Mouawad’

–Los dos: la combinación de Sergio y Mouawad me parecía fascinante. Luego Sergio abrió un proceso de audiciones, me llevó una amiga actriz y fue como trabajar sin presión; no es un ofrecimiento, iba como sin presión, son unas audiciones, aunque yo ya conocía a Sergio: habíamos trabajado juntos como actores.

–¿Dónde?

–En "Isabel".

–Perdone, que le corté.

–No, que así dije: "Bueno, pues adelante". Me sentía más a gusto con participar en unas audiciones a las que se presentaron casi dos mil personas.

–Vaya.

–Fui pasando las fases, el proceso fue muy bonito. Sergio lo hizo muy guay. Todo el proceso de audiciones. Compartimos trabajo durante tres jornadas o cuatro. Bueno, así entré, la verdad. El último día nos lo dijo y fue una manera muy bonita de entrar.

–Y le dan el papel del trepa.

–Un poco sí. La gente, evidentemente, ve a mi personaje como si fuera el malo, pero en "Cielos" no hay malos o, por lo menos, los malos no somos los que estamos dentro de la célula. Justamente, somos los buenos, los que estamos intentando impedir el atentado. Lo que sucede es que mi personaje tiene una teoría que, al final, es la contraria a la que tienen el resto de sus compañeros. Digamos que lo que él hace es respetar el protocolo, lo que llega desde arriba, de la gente que manda, y él se mantiene en esa teoría y lleva la contraria a sus compañeros porque considera que, a pesar de que tienen el mismo objetivo común –evitar el atentado–, se están equivocando.

–Mouawad hace una obra de teatro, pero parece una película, ¿no?

–Totalmente. Cuando leí la tetralogía a la que pertenece "Cielos" ["La sangre en las promesas") ya era consciente del ritmo cinematográfico de su teatro. Sergio, desde el principio, nos decía que íbamos a hacer algo que está a medio camino del cine y el teatro. "Cielos" es un espectáculo muy audiovisual.

–La escenografía que presentan es casi tan protagonista como ustedes.

–Absolutamente. Más que nosotros, incluso. No quiero destapar ninguna sorpresa, pero, para que el espectador lo entienda, es una caja de tres plantas que simula un búnquer bajo tierra. Es como si fuera un terrario cortado por la mitad.Luego hay una cosa que prefiero no contar que es cómo se ven las proyecciones.

–¿Qué le ha enseñado la televisión para su oficio de actor?

–Empecé siendo un niño –con seis o siete añitos–. Una parte de mi oficio lo aprendí como a montar en bicicleta: no la recuerdo. Tengo herramientas que no sé de dónde las he sacado. La otra depende de los proyectos. He hecho tele cuando se hacía de una manera, ahora han cambiado mucho las cosas. Era cuando era conocida como la segunda división.

–¿Y cómo es trabajar en una serie diaria?

–No cualquier actor puede hacer una serie diaria, pero no por su calidad interpretativa: por el trabajo que llevan, por las horas que echas.