La digitalización del ciclo del agua: calidad de vida para hoy y para el futuro

Cada año, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural y la necesidad de buscar soluciones que garanticen su existencia y accesibilidad futuras.

La gestión eficiente del agua se ha convertido en uno de los grandes retos del siglo XXI y Aguas de Avilés no es ajena a este desafío. "Hemos dado un salto de lo tradicional a lo digital, porque nuestra prioridad es garantizar un servicio eficiente, sostenible y resiliente", afirma Susana Jódar, gerente de la sociedad mixta responsable de la gestión del agua en Avilés.

Gracias al Proyecto estratégico de digitalización del ciclo del agua de la Agrupación D’AUA, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fondos Next Generation de la Unión Europea, han ejecutado once actuaciones que "transformarán radicalmente la gestión del ciclo integral del agua en el municipio", remarca Jódar.

Aguas de Avilés participa en este proyecto como integrante de la Agrupación D’AUA, coordinada por la Dirección General del Agua del Principado de Asturias y en la que también participan CADASA y los ayuntamientos de Carreño, Corvera, Castrillón, Gozón e Illas. Tras resultar adjudicataria del PERTE en 2023, la agrupación cuenta con un presupuesto total de 10,6 millones de euros financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de los cuales 2,6 millones están destinados específicamente a las actuaciones que ha ejecutado Aguas de Avilés en el municipio.

Para explicar a la ciudadanía en qué consiste el proyecto y los importantes beneficios que supondrá en la gestión de este recurso esencial, la empresa ha lanzado un vídeo que está disponible en su página web www.aguasdeaviles.es.

De la gestión tradicional al modelo digital

Las actuaciones realizadas en Avilés suponen mejoras en todas las etapas del ciclo urbano del agua, agilizando la información, el seguimiento, el control y la toma de decisiones. Así, el proyecto contempla once actuaciones que implican un salto cualitativo en la prestación de este servicio esencial, al sustituir el modelo tradicional de gestión por uno completamente digitalizado, capaz de ofrecer información en todo momento y tiempos de respuesta prácticamente inmediatos ante cualquier incidencia.

Una vista área de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Lleda / Cedida a LNE

Una de las actuaciones más relevantes es la modernización de las captaciones, en las que se han instalado sondas multiparamétricas y caudalímetros que permitirán conocer en todo momento la calidad y cantidad del agua captada, así como actuar a distancia sobre válvulas y otros elementos en caso de detectarse cualquier anomalía. Este es, quizás, el ejemplo más ilustrativo del cambio de paradigma que implica la digitalización, al pasar de limpiezas manuales de rejas, toma de lecturas y medición de parámetros de calidad in situ con frecuencias periódicas, a una instalación completamente automatizada con capacidad de respuesta inmediata.

En la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Lleda también se ha llevado a cabo un proceso de modernización para dotar a la planta de la tecnología necesaria que permita automatizar los procesos de tratamiento, monitorizar diferentes parámetros de calidad y cantidad de agua y actuar sobre determinados elementos a distancia. Además, de este modo se mejorará la eficiencia hidráulica y energética del sistema, explican desde la empresa. La actuación incluye también el telecontrol del depósito y bombeo de La Carriona y el depósito de La Lleda 2.

Una red más inteligente y eficiente

La monitorización de todos los depósitos de la red permitirá conocer en tiempo real los niveles de agua, los diferentes parámetros de calidad y los caudales que salen a la red, reduciendo drásticamente la necesidad de desplazamientos del personal y liberando recursos para tareas de mayor impacto. Del mismo modo, la sectorización y monitorización de la red de abastecimiento facilitará la detección y localización de fugas en continuo, el registro de presiones y la medición permanente de la calidad del agua distribuida.

Especialmente destacable resulta también la implantación de un sistema digital de lectura de contadores, que contempla la instalación de 4.200 contadores inteligentes y 11 concentradores de radiofrecuencia. Esta medida no solo mejora el control interno de la red, sino que permite a los ciudadanos conocer su consumo en tiempo real, anticipar el importe de sus facturas y adoptar hábitos más responsables en el uso del agua.

El proyecto se completa con la elaboración de una bases de datos y planos digitalizados tanto para la red de abastecimiento como para la de saneamiento, gracias al sistema de información geográfica; y la redacción de un Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento y del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, documentos clave que servirán como hoja de ruta para la gestión hídrica futura del municipio.

A través de este proyecto estratégico Aguas de Avilés impulsa la transformación hacia una ciudad inteligente. "Porque digitalizar el ciclo del agua no es sólo inversión tecnológica: es eficiencia, sostenibilidad, anticipación y calidad de vida para hoy y para el futuro", afirma Susana Jódar.