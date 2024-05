De entrada entiendo que en estos tiempos los Servicios Sociales son algo imprescindible, dada la situación precaria en que miles de familias se encuentran, incluso con falta de lo más necesario.

Aunque con el matiz de que no es oro todo lo que reluce, y alrededor de ello existen auténticos "profesionales" que se aprovechan de ello, lo que obviamente, va en detrimento de los verdaderos necesitados.

Este preludio me lleva a exponer un caso sangrante de persona que no conozco de nada, salvo comprobar a diario su situación, suponiendo que por estar a la vista de todos se debería actuar de oficio. Ignoro si no se enteran, o pasan de ello.

Me explico. Desde hace meses en el centro de La Felguera entre la plaza de Abastos y la calle Santa Eulalia vive una persona en un banco al aire libre con todas sus pertenencias: unas bolsas y un carrito como simple ajuar, llueva haga frío o calor, me dicen que las noches las pasa dentro del cajero interior de un Banco.

No dice ni pide nada, en contraposición con los foráneos o nativos que te incordian a diario en cada esquina, y en su modestia acepta unas monedas para un café, y da las gracias.

La pregunta que uno se hace no es otra –todo el mundo contempla su situación–, qué hacen los Servicios Sociales e incluso las autoridades competentes, pues el día menos pensado ya nada va a necesitar por motivos obvios que todos podemos suponer. Por lo tanto, menos gráficos con lo bien que se hace todo y más patear la calle y comprobar los problemas reales y en buena lógica darles solución, y si no se han enterado ahí tienen uno gravísimo, que requiere una solución urgente sin más dilación, luego puede ser muy tarde.

