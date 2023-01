La opinión sobre Oviedo y el Sporting: Entre los felices y los indignados

El "caso Gragera" nos deja cada jornada un nuevo capítulo. A falta de unos pocos días para el cierre del mercado, todo parece indicar que el canterano tiene sus días contados en el Sporting. Al escuchar a Miguel Ángel Ramírez valorar la situación del futbolista parece claro que el asunto tiene difícil arreglo, a pesar de que ya se sabe que en el "fúrgol" los odios y los amores dan giros radicales en cuestión de horas. Un abrazo aquí, una subida acá y un plus más allá y todo olvidado.

Aunque los que saben de esto cuentan que en este caso el arreglo va a ser complicado. Queda por ver cómo será la salida y si las dos partes saldrán ganando: el Sporting un buen pellizco y el jugador el destino dorado que desea. Pinta a que al final ninguno acabará contento, pero esto solo lo sabe el tiempo, ya saben, el juez que da y quita razones y tal y tal.

Mientras, a 28 kilómetros viven encantados con el fichaje de Vallejo. Pero, salvo novedad de última hora, aún no debutará por eso que el Almirante Cervera denomina "tema social". Vamos, que no vaya a ser que si el chaval juega de inicio se revolucione el ecosistema del vestuario de los del Tartiere. Al técnico azul se le ve contento y con las ideas más claras que nunca. De ahí esa frase que resume su manera de ver la movida del balón: "En el fútbol no todo se arregla con delanteros". Queda todo dicho. O no, ¿oyisti, güey?