Cómo sellar el paro por internet paso a paso

El paro es una prestación económica de carácter contributivo que protege a los trabajadores y se les concede a todas aquellas personas, que, en edad de trabajar, se encuentran sin empleo y están buscando de forma activa una oportunidad laboral. Entendemos que es una prestación contributiva, porque gracias a las cuotas pagadas a la Seguridad Social, esta ofrece un fondo de cobertura económico para este tipo de situaciones.

El objetivo principal de cobrar el paro es cubrir la situación de desempleo de la persona durante la búsqueda de un nuevo trabajo, de esta manera, el Estado está protegiendo al ciudadano durante un periodo de vulnerabilidad.

Cómo solicitar el paro

Tenemos a nuestra disposición dos maneras de pedir esta prestación por desempleo, por internet y en persona.

La documentación que necesitas presentar o incluir para solicitarlo, tanto si lo haces de forma presencial, como si lo haces telemáticamente, es la siguiente:

DNI o NIE , en caso de ser extranjero.

o , en caso de ser extranjero. Solicitud de prestación contributiva .

. Declaración de la Renta .

. Datos de tu cuenta bancaria , donde cobrarás el paro; así como la documentación necesaria para confirmar que tú eres el titular de la cuenta .

, donde cobrarás el paro; así como la documentación necesaria para confirmar que tú eres el . En caso de tener hijos , deberás adjuntar el libro de familia .

, deberás adjuntar el . Acreditación de la situación de desempleo. Esto puede ser un certificado expedido por tu empresa de los últimos días trabajados, una reclamación que hayas podido presentar por el despido, o incuso un acta de conciliación administrativa o judicial.

Es importante recalcar el hecho de que previamente, deberás solicitar cita previa en ambos casos y confirmar dicha cita para que puedas continuar con el proceso de solicitud.

Imprescindibles para sellar el paro telemáticamente

Es necesario tener una de las siguientes tres cosas:

Cl@ve PIN .

. DNI electrónico .

. Certificado digital.

Lo más rápido es obtener la Cl@ve PIN, un sistema de identificación, por el cual recibirás un SMS a tu móvil, el cual deberás introducir en las apps y en las diversas páginas estatales desde las que gestiones cualquier trámite público.

Solicitar el DNI electrónico es un proceso más largo, para ello deberás acudir, presencialmente, a una Oficina de Expedición del DNI, y adjuntar, tanto el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento, como la presentación de los documentos necesarios. La entrega de este documento y de los certificados asociados se realizarán personalmente al titular, en la misma jornada en que se solicite su expedición. Una vez completados todos los pasos, comienza la fase de personalización lógica con la carga de datos en el chip de la tarjeta soporte. La generación de claves se realizará, en la tarjeta y en presencia del titular, tras la habilitación de un PIN aleatorio que se entrega en un sobre ciego.

En caso de que optes por el certificado digital, deberás tener presente que esto no es un proceso inmediato, sino que se trata de un proceso que puede durar días. Deberás acudir, presencialmente, a la oficina de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, y la forma más rápida y sencilla de hacer todo el proceso, es mediante el DNI electrónico, recuerda que al hacer el DNI, se te proporciona un papel con la clave para poder operar. Es necesario que te puedas identificar con tu DNIe y el lector criptográfico, este lector lo puedes comprar en cualquier tienda online y lo que hace es permitirte acceder desde tu ordenador a tu DNIe y poder firmar digitalmente cualquier documento, incluso realizar tus trámites. Una vez tu solicitud quede registrada, simplemente deberás seguir los pasos que se te indiquen y acudir, posteriormente a una sede par que se verifique tu identidad.

Personas haciendo cola frente a la oficina de empleo / Europa Press

Paso a paso para sellar el paro por Internet

Si te encuentras en situación de desempleo es fundamental sellar el paro cada tres meses para no perder el derecho que te corresponde a recibir esta prestación.

Algo importante a tener en cuenta es que no necesitas, obligatoriamente, tener firma digital o certificado digital, pero lo que sí tienes que tener es un usuario y contraseña proporcionado por el SEPE. Estas credenciales son las que deberás utilizar en la web del SEPE para acceder a la sede electrónica y solicitar tu renovación del paro, o lo que es lo mismo, para sellar el paro.

Sellar el paro a través de Internet es un proceso rápido y sencillo que puedes completar en tan solo cinco pasos:

Deberás registrarte en la sede electrónica unos días antes de la fecha de renovación, para evitar así, cualquier posible problema y contar con el tiempo suficiente para solucionarlo. El día que te toque sellar o renovar el paro, que recuerda, deberás hacerlo cada tres meses sin falta, en caso de no hacerlo podrás enfrentarte a una serie de sanciones, tendrás que acceder a la web del SEPE, elegir entre los distintos trámites, y en este caso, debes hacer clic en 'Renovar la demanda de empleo' e introducir los datos que se te pidan. Además, se verificará tu identidad a modo de comprobación para saber que realmente eres tú. Algunos de estos datos de verificación pueden ser, desde preguntarte tu DNI o incluso la fecha de renovación de tu demanda de empleo. Cuando hayas terminado, se descargará el DARDE o DARDO en PDF, es simplemente un documento que confirma tu renovación, es decir, es un PDF donde se confirma que se ha sellado el paro, y, que además, incluye tu próxima fecha de renovación. Este documento no es necesario que lo imprimas, pero sí deberías guardarlo en algún lugar seguro y, sobre todo, en un lugar que puedas recordar, para tenerlo a mano en caso de que se te solicite desde la oficina de empleo. Recuerda que es un justificante que tiene validez legal. Independientemente de que realices este trámite vía online o presencialmente, deberás tener en cuenta que es un proceso que tienes que hacer, obligatoriamente, en la fecha que se te indique.

Ventajas de hacerlo vía online

Sellar el paro vía online / Europa Press

La principal ventaja es el tiempo que ahorras al no tener que desplazarte para personarte en la oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE). Otra ventaja muy importante, es que al hacerlo desde casa y vía online, puedes efectuar dicho trámite en cualquier momento y hora del día, no estás sujeto a hacerlo en unas horas determinadas, por lo que, si el día que te toque sellar el paro, tienes algo urgente que hacer, no tienes que preocuparte del tiempo, ni de las horas, porque es un proceso que puedes realizar en unos minutos desde la comodidad de tu hogar.