Sumar y los socios de Gobierno celebran la retirada de la ley del suelo: "Es una victoria de la izquierda"

Sumar y el resto de socios del Gobierno han celebrado este jueves la retirada por parte del PSOE del proyecto de ley del suelo, que no tenía asegurados los apoyos del PP y que contaba con la oposición del arco de la izquierda. La coalición de Yolanda Díaz ha sido una de las que se ha expresado con más efusividad, al considerar una "victoria" este paso atrás de los socialistas, horas después de anunciar que votarían en contra de una norma salida del Consejo de Ministros, algo que ni siquiera Podemos llegó a hacer. El aliado minoritario de Gobierno ha insistido en acusar a los socialistas de aliarse con el PP, en un mensaje que está atravesando la campaña de las elecciones europeas.

"Es una victoria de la izquierda que entiende que la vivienda no debe ser un bien de mercado", destacó el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, perteneciente a Compromís. El dirigente, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha llamado al PSOE a consensuar el proyecto normativo con sus socios. "Es un texto que debe ser mejorado, sin ningún tipo de drama, sin ningún tipo de aspaviento. Es el momento de la negociación, de tender la mano y mejorar esta Ley", afirmó el dirigente valencianista de Sumar.

Iñigo Errejón también se expresó en este sentido y acusó al PSOE de buscar el apoyo del Partido Popular: "Eligieron traerla de manera temeraria apoyándose en el PP", ha criticado el portavoz parlamentario de Sumar, que ha defendido que "cuando se pusieron en manos del PP, se pusieron en manos de la inestabilidad", reiterando su rechazo a la norma por ser "la ley del pelotazo, más propia de la senda que marcó el señor Aznar". Ha vuelto a reiterar las dos críticas que ya expuso este martes: la dificultad que supone esta norma a la hora de presentar reclamaciones por parte de asociaciones ecologistas o vecinales, y la posible legalización de proyectos urbanísticos que antes fueron bloqueados.

"DOS CAMINOS"

espués de las críticas del PSOE, que le acusaba de no haber sido claros en sus posiciones, Errejón ha insistido en que "el PSOE sabía que no contaba con nosotros ni con un solo socio de investidura", puesto que "así lo trasladamos en el Consejo de Ministros y durante la discusión parlamentaria". Ha criticado también que el PSOE llevaran la norma al Congreso "deprisa y corriendo", asegurando que "no es nuestra forma de trabajar" y sacó pecho de que, a diferencia de lo sucedido esta semana, "cuando Sumar impulsa una Ley, la negocia durante mucho tiempo, la trae al Congreso y después sale".

El mensaje de Sumar al PSOE también fue en clave de advertencia, exigiendo que las normas sacadas por el Gobierno deben ser negociadas con el socio minoritario. "Hay dos caminos", defendió Errejón. "Cuando nos ponemos de acuerdo para reconocer el estado palestino para reforzar los subsidios de desempleo, hay estabilidad", defendió Errejón, contraponiendo esto a lo sucedido esta semana, con el PSOE "esperando a que el PP le salve los muebles".

PODEMOS SACA PECHO

El entusiasmo también ha sido notable en Podemos, donde han aprovechado para sacar pecho de haber "frenado" la ley del suelo, asegurando que se trataba de la "tercera vez" que lo hacían, y exponiendo que, durante la pasada legislatura, en la que formaban parte del Gobierno, ya impidieron que el Gobierno la aprobara en Consejo de Ministros.

"Estamos muy satisfechas de que por tercera vez Podemos haya contribuido a frenar esta reforma, porque quiero recordar que ya la paralizamos en dos ocasiones cuando formábamos parte del Gobierno", ha asegurado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en los pasillos del Congreso, donde se ha referido a la Operación Chamartín, considerando que la "reforma está hecha ad hoc para que se pueda llevar adelante este pelotazo urbanístico".