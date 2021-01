La crisis económica derivada de la pandemia sanitaria de coronavirus está haciendo estragos en el comercio y la hostelería local, con gran pérdida de ingresos y un futuro incierto del que tampoco se libra el turismo. El responsable de paliar esos efectos en Gijón es el concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio Local, Santos Tejón Llaneza (Mieres, 1974).

–La crisis sanitaria está haciendo estragos en el comercio y la hostelería local.

–Estamos en línea con el Principado, lo primero es resolver la crisis sanitaria. Esperamos que las vacunas funcionen y que todo evolucione bien para que este año empiece la recuperación. Estos cuatro primeros meses del año serán duros, pero esperamos que a partir de ahí haya una recuperación paulatina de todas las actividades económicas.

–El pequeño comercio ha cerrado una buena campaña navideña, pero aseguran que no alivia los días que estuvieron cerrados. ¿Resistirán?

–El comercio es un factor estratégico. Estamos hablando con las asociaciones para ver en qué líneas podemos ayudar. El planteamiento más novedoso es el plan de digitalización, en trabajo con la Unión de Comerciantes. Esperamos que sea un nuevo canal que ayude a ser competitivos de cara al futuro, porque el comercio siempre se ha reinventado. Es algo vital para la vida de Gijón.

–Apostaron por un sistema de bonos en lugar de ayudas directas, como les pedían.

–Diseñar ayudas directas que lleguen de forma rápida, vista la experiencia con el plan “Gijón reinicia”, era difícil. Como Ayuntamiento, y con el marco administrativo que tenemos, que las ayudas directas lleguen de forma rápida es inviable. Planteamos estos bonos, que dejan unas liquidaciones que pueden llegar a todos los sectores de forma inmediata. Es una experiencia que se hace en otras ciudades, y queremos amoldarla a Gijón, para que llegue a todos los barrios.

–¿Por qué las ayudas directas son inviables?

–No es que sea inviable. Se puede plantear, pero tienen un marco administrativo y hay unos plazos que se deben cumplir. Con las ayudas que planteamos de “Gijón reinicia” quisimos que fuese así, inmediato. Y no fue. Recibimos 2.040 solicitudes, hay que pasarlas al sistema informático, luego analizar si falta documentación, que requiere volver a preguntar. Y dar las ayudas, que también tiene plazo administrativo. Casi la mitad del personal de la concejalía estuvo en la tramitación de esas ayudas, y poniendo todos los medios para agilizarlos llegamos a pagar casi a finales de noviembre después de tramitar más del 50% de las solicitudes. Ahora esperamos poder seguir en los próximos meses. Pero con la prórroga no es posible hacerlo antes. No es cuestión del Ayuntamiento, hemos puesto todos los medios posibles, pero todos los ayuntamientos están con esos mismos problemas o mayores para tramitarlas con la urgencia que queríamos.

–¿Continuarán las exenciones de tasas a la hostelería?

–Debemos ayudar a todos los sectores. Más en estos que son tan duros. Ese sistema se alargará los primeros cuatro meses y a partir de ahí se verá cómo evoluciona.

–¿Prevén incentivos?

–Queremos reactivar la economía, con bonos u otro tipo de incentivos para consumo y recuperación económica. Haremos lo que podamos como Ayuntamiento. Debemos hablar con otras administraciones para ver si nosotros podemos ampliar las ayudas. En el Principado se hace un gran esfuerzo presupuestario para ayudarles. Nosotros podemos llegar hasta donde podemos.

–Son muchas las personas en ERTE. Y cuatro meses, como dice, es mucho tiempo para los negocios. ¿No es mucho aguantar?

–Los ERTE están funcionando relativamente bien, se está dando un soporte que antes no se daba. Se está negociando ampliarlos, y esperamos que todo este tipo de ayudas sirvan para aguantar hasta una situación más idónea. Confiamos en el Gobierno.

–¿El Ayuntamiento podrá paliar los efectos si el Gobierno falla?

–Es el Estado el que tiene esa capacidad; los ayuntamientos, como administración, lo que podemos pedir es cambiar el sistema jurídico-administrativo para poder ser mas ágiles, pero tal como está, con la ley de Montoro de administraciones locales, estamos atados de pies y manos para ofrecer esas ayudas.

–¿Cuál es el objetivo en cuanto al área de Turismo para este año?

–Estamos terminando el plan estratégico. Tenemos depositadas muy buenas esperanzas para posicionarnos como un destino diferenciador en España y en el resto del Norte. Irá encaminado a poner en valor lo que son dos de los principales atractivos: el paisanaje y nuestra forma vida como gijoneses. Uno de los factores que más admiran es nuestro estilo de vida. Queremos utilizarlo como hecho diferenciador y vender experiencias. Que el turista sea un gijonés más.

–Prosiga.

–Otra de las líneas es el turismo activo, uno de los principales es el litoral, tratar de vender experiencias de nuestra playa y mar. También el turismo de negocios. Queremos enfocar nuestra visión a un turismo sostenible que no invada nuestra forma de vivir.

–¿Y el año jacobeo?

–El camino del Norte es un activo turístico. Debemos venderlo y potenciarlo. Y mejorar las señalizaciones de los caminos y reactivarlo.

–¿Habrá albergue de peregrinos en el edificio de Vicasa?

–El cronograma es un planteamiento a dos años vista, cuando esté redactado el proyecto. Empezaremos ahora estos primeros meses del año a licitar el proyecto, pero el albergue estará a finales de 2022. No para este Jacobeo, es para el futuro porque lo vemos necesario. En Vicasa también habrá aulas para formación de empleo, no todo Vicasa será albergue.

–En medio de la desintegración de la empresa municipal Divertia, ¿turismo se integrará en su concejalía?

–Esa es la idea. Y lo que sí estamos mirando es cómo hacer la escisión jurídica y administrativamente mejor posible. Hay que hacerlo con bien. Será durante este año.

–¿Cómo va la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y su ampliación en la pecuaria?

–Estamos en reuniones con Gijón Impulsa junto con Obras Públicas para trazar la parte administrativa. Queremos empezar a trabajar lo más rápidamente posible. A partir de junio, ya teniendo el plan especial, darnos unos seis meses más para la organización de la ampliación y empezar a trabajar para el próximo año en lo que es la licitación de la obra.

–¿Y la expansión en la Laboral?

–Una vez que ya está en marcha la cesión de los espacios contiguos al SEPA se está trabajando en la redacción del proyecto. A partir de la luz verde del Principado queremos tenerlo todo y aliviar a las empresas del Intra para conseguir nuevos espacios enfocados a la formación.