Moriyón aboga por renovar el modelo de participación de la mano de la federación vecinal

Con la intención de escuchar y coger ideas para "renovar el modelo de participación" en Gijón llegó ayer la candidata a la Alcaldía de Foro, la exalcaldesa Carmen Moriyón, a su reunión con representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV). Lo hizo acompañada por el concejal Pelayo Barcia y reconociendo los errores cometidos durante los ocho años de gobierno, pero con propósito de enmienda. "Nosotros formamos parte de un gobierno donde creo que tuvimos un déficit en la forma. Quizás no supimos ni acertamos a canalizar la participación ciudadana. Es un déficit de Foro y, de verdad, que lo creo de corazón, no porque no creamos en la participación, sino porque no supimos hacerlo bien. Por eso, queremos escuchar, colaborar y sumar en ese cambio de la participación ciudadana", reconoció Moriyón, que se comprometió a "cambiar" los modelos participativos para adaptarlos a las necesidades actuales si al final gobiernan.

Los pasos de Foro en esa renovación, según compartió ayer con la FAV, van encaminados hacia "un sistema híbrido que combinaría tanto la aportación offline como online, renovando las interfaces y procesos, aumentando la accesibilidad y otorgando a los gijoneses la posibilidad de aportar ideas no solo a nivel de presupuestos, sino también en cuestión de obras públicas o prestación de ciertos servicios". "Nuestro plan de participación tendría dos fases: una primera donde se generarían las propuestas y un trabajo posterior junto con técnicos y expertos que permita que dichas propuestas sean más claras y alcanzables", explicó la candidata forista, que también prometió la creación "de una plataforma virtual desde la que los vecinos podrán consultar el estado de cada una de las obras" que estén en marcha o proyectadas en Gijón. Moriyón puso como ejemplo que, en abril de 2021, el Pleno aprobó una iniciativa forista para facilitar una herramienta en la que consultar la tramitación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento. Y, además, quiso dejar claro que toda medida debe ir de la mano de la FAV. "Cuando gobernamos, la puerta del Ayuntamiento siempre ha estado abierta a los vecinos", incidió la exalcaldesa. En su visita ayer a la sede de la FAV, Carmen Moriyón se encontró con el presidente, Manuel Cañete y otros miembros de la junta directiva, como Miguel Bernardo, José Luis Rodríguez Peón, Carmen Vila y María José Cuervo. La forista aprovechó para compartir impresiones sobre temas de calado en la ciudad, como el vial de Jove, la movilidad, la contaminación o las cuestiones con los centros de salud. "El problema de la contaminación en esta ciudad viene, principalmente, originado por el tráfico de los camiones que salen de El Musel. La solución tiene un nombre: vial de Jove", afirmó la candidata, que dejó claro que "si tenemos que organizar una marcha a Madrid para forzar su puesta en marcha, la organizaremos y estaremos en cabeza junto a vosotros", aseguró a los vecinos. Entre otros temas, también advirtieron que si llegan a la Alcaldía realizarán una nueva ordenanza de movilidad, derogando la impulsada por el actual gobierno local de PSOE e IU, "que no contenga restricciones propias de circulación y estacionamiento". "Vendrá adaptada a las normas estatales y europeas, pero sin crear prohibiciones estériles ni problemas donde no los hay", prometió Moriyón, que volvió a insistir en su promesa de escuchar a los vecinos.