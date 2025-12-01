Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón

El inmueble había protagonizado varios episodios de inseguridad por desprendimientos

Derribo de edificio en la calle Los Pedregales

Derribo de edificio en la calle Los Pedregales / Ángel González / LNE

Carlos Tamargo

En pleno barrio de Laviada, en la calle Los Pedregales de Gijón, han comenzado las obras de derribo de uno de los edificios más problemáticos de la ciudad. El mal tiempo y los futuros temporales que puedan llegar suponían un riesgo para los alrededores de un inmueble que durante estos meses ha sido protagonista de diversas actuaciones. Tras la última de ellas, en septiembre, desde el área de Urbanismo se inspeccionó la estructura para tramitar un expediente de derribo.

El pasado 14 de noviembre se concedió la licencia de derribo para una futura construcción de un nuevo edificio, como informan desde el Ayuntamiento. Dichas labores comenzaron esta semana con los primeros trabajos en los que una gran grúa escavadora se ha encargado de demoler los restos estructurales que todavía permanecían en pie y que, a su vez, suponían un peligro para los vecinos. Debido a las operaciones, se procedió a cortar la calle.

Antecedentes

A finales de septiembre el riesgo de desprendimiento de cascotes provocó el corte de la calle por seguridad. La fachada, que estaba protegida con una red, suponía un peligro para los vecinos que habían alertado en varias ocasiones por la caída de restos.

Más graves fueron los hechos que ocurrieron a principios de año, cuando en pleno temporal, el techo del edificio cedió. No hubo que lamentar heridos, ya que el inmueble se mantenía clausurado desde hacía años, pero sí que se precisó de la actuación de los bomberos para evitar nuevos percances.

