Septiembre: un mes perfecto para visitar el Llagar JR

Septiembre marca el inicio de uno de los momentos más espectaculares para visitar el Llagar JR. Ante el arranque inminente de la campaña de recogida, el sector sidrero mira con optimismo a las pumaradas: tras las últimas lluvias de agosto —que sentaron "de maravilla" al fruto—, las recientes precipitaciones confirman las excelentes perspectivas para la cosecha. Por ello, este mes es el momento perfecto para conocer el llagar desde dentro.

Página web www.sidrajr.es

"El agua de este mes es fundamental para que la manzana gane jugo, aumente su tamaño y complete la maduración en el árbol en las mejores condiciones", señala Juan José Tomás Pidal, gerente del Llagar JR. Este aporte de humedad, unido al sol del verano, garantiza la materia prima idónea para las semanas de intenso trabajo que están por venir.

Un momento de una de las visitas al Llagar JR / Cedida a LNE

Durante la visita, el público podrá descubrir cómo el equipo de JR ultima los detalles para dar el pistoletazo de salida a la recolecta y al tradicional "mayado", fase en la que la manzana se transforma en el primer mosto o sidra dulce de la temporada.

Vivir de primera mano este proceso artesanal es posible reservando recorrido a través de su página web, www.sidrajr.es. La experiencia permite a los visitantes conocer de cerca los secretos de la elaboración y culmina con una degustación de sidra natural. Sin duda, la oportunidad perfecta para celebrar en septiembre el inicio de una cosecha que promete ser, un año más, de gran calidad.